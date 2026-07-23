Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

麦当劳联乘CHIIKAWA美食登场！2分店变身主题店 买指定套餐即送幻彩开运御守

饮食
更新时间：12:17 2026-07-23 HKT
发布时间：12:17 2026-07-23 HKT

麦当劳联乘CHIIKAWA美食、主题店登场！因应「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展即将于8月举行，香港麦当劳宣布推出一系列联乘计划，除了推出全新联乘CHIIKAWA的美食，以有及两间主题店进驻港九之外，更会推出独家周边，让各位粉丝一边享受美食，一边走进CHIIKAWA的梦幻艺术世界！

麦当劳CHIIKAWA主题店 铜锣湾、九龙湾店限定

由7月27日起，铜锣湾怡和街及九龙湾德福广场两间麦当劳分店将会率先「变身」，成为「CHIIKAWA ARTIVERSE」期间限定主题店！店内由入口、点餐柜台到用餐区，均满布精致主题布置，包括旗海装饰、海报挂画、特色玻璃橱窗及打卡墙等。

其中，九龙湾德福广场店的打卡位极具互动性，包括转转许愿亭、星空梦幻定格照、魔法凸透镜、霓虹星夜镜面墙及星空乐园等；铜锣湾怡和街店则特设御守祈福墙与霓虹星夜镜面墙，仪式感满满，仿佛走进吉伊卡哇宇宙。

此外，麦当劳将推出一共8款、全港独家「CHIIKAWA ARTIVERSE」幻彩开运御守，首轮御守将于7月28日起推出，分别印有吉伊卡哇、兔兔、海獭师傅及古本屋四位人气角色，寓意健康、常满、纳福及平安。由7月28日起凡于麦当劳App使用优惠券购买指定套餐，即随机附送一款御守。

联乘美食下周登场

至于麦当劳xCHIIKAWA联乘美食将于下周登场，详情请留意官方宣布。

麦当劳「CHIIKAWA ARTIVERSE」主题店详情

  • 铜锣湾主题店地点：铜锣湾怡和街46-54号地下至二楼
  • 九龙湾主题店地点：九龙湾德福广场 I 期第F21号舖
  • 主题店举行日期：7月27日起
  • 餐厅营业时间： 早上6时至凌晨12时

延伸阅读：CHIIKAWA主题轻铁7.25启航！立体扶手首度亮相 /夜光星星隐藏图案 $88套票搭专属班次

最Hit
天文台︱热带气旋「红霞」首报路径出炉！料增强为台风 周日凌晨闯港300公里内登陆广东沿岸
01:09
天文台︱热带气旋「红霞」首报路径出炉！料增强为台风 周日凌晨闯港300公里内登陆广东沿岸
社会
4小时前
深圳地铁︱央视评深圳地铁安检事件 称公共服务当有科学预判
01:16
深圳地铁︱央视评深圳地铁安检事件 称公共服务当有科学预判
即时中国
15小时前
仔女发公开信哀求父母「揾工做」：「呢啲爱太窒息！」背后原因惹争议｜Juicy叮
仔女发公开信哀求父母「揾工做」：「呢啲爱太窒息！」背后原因惹争议｜Juicy叮
时事热话
20小时前
周末北上注意！深圳地铁新安检 官方3招提速「不到一分钟通过」 即睇限制及禁携清单
周末北上注意！深圳地铁新安检 官方3招提速「不到一分钟通过」 即睇限制及禁携清单
旅游
18小时前
《中年好声音》停办一年引爆「亚视魔咒」？网民疯传三位铁脚难敌宿命 张佳添大派定心丸
《中年好声音》停办一年引爆「亚视魔咒」？网民疯传三位铁脚难敌宿命 张佳添大派定心丸
影视圈
16小时前
胡志伟抵英国于机场被扣留 护照被没收 或七日内遣返香港
01:03
英媒：胡志伟抵英国于机场被扣留 护照遭没收 或七日内遣返香港︱35+颠覆案
政情
1小时前
长者银行福利2026｜60岁以上专享！全港12大银行免年费/免手续费跨行提款/简易提款卡
长者银行优惠2026｜60岁以上专享福利！12大银行免年费/免手续费跨行提款/简易提款卡
生活百科
2026-07-21 17:30 HKT
刘銮雄千金刘秀盈贺父75岁生日  曝光爸爸年轻型仔照  弹结他骚电眼多才多艺
刘銮雄千金刘秀盈贺父75岁生日  曝光爸爸年轻型仔照  弹结他骚电眼多才多艺
影视圈
17小时前
全家月入16万自嘲似乞衣？中环高薪族列开支清单呻如卖身 网民：自己攞嚟？｜Juicy叮
全家月入16万自嘲似乞衣？中环高薪族列开支清单呻如卖身 网民：自己攞嚟？｜Juicy叮
时事热话
2026-07-22 12:00 HKT
谢贤钟景辉施南生等28位圈中人七个月内相继离世 网民叹2026年香港娱圈噩耗不断感惋惜
谢贤钟景辉施南生等28位圈中人七个月内相继离世 网民叹2026年香港娱圈噩耗不断感惋惜
影视圈
3小时前