麦当劳联乘CHIIKAWA美食登场！2分店变身主题店 买指定套餐即送幻彩开运御守

麦当劳联乘CHIIKAWA美食、主题店登场！因应「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展即将于8月举行，香港麦当劳宣布推出一系列联乘计划，除了推出全新联乘CHIIKAWA的美食，以有及两间主题店进驻港九之外，更会推出独家周边，让各位粉丝一边享受美食，一边走进CHIIKAWA的梦幻艺术世界！

麦当劳CHIIKAWA主题店 铜锣湾、九龙湾店限定

由7月27日起，铜锣湾怡和街及九龙湾德福广场两间麦当劳分店将会率先「变身」，成为「CHIIKAWA ARTIVERSE」期间限定主题店！店内由入口、点餐柜台到用餐区，均满布精致主题布置，包括旗海装饰、海报挂画、特色玻璃橱窗及打卡墙等。

其中，九龙湾德福广场店的打卡位极具互动性，包括转转许愿亭、星空梦幻定格照、魔法凸透镜、霓虹星夜镜面墙及星空乐园等；铜锣湾怡和街店则特设御守祈福墙与霓虹星夜镜面墙，仪式感满满，仿佛走进吉伊卡哇宇宙。

此外，麦当劳将推出一共8款、全港独家「CHIIKAWA ARTIVERSE」幻彩开运御守，首轮御守将于7月28日起推出，分别印有吉伊卡哇、兔兔、海獭师傅及古本屋四位人气角色，寓意健康、常满、纳福及平安。由7月28日起凡于麦当劳App使用优惠券购买指定套餐，即随机附送一款御守。

联乘美食下周登场

至于麦当劳xCHIIKAWA联乘美食将于下周登场，详情请留意官方宣布。

麦当劳「CHIIKAWA ARTIVERSE」主题店详情