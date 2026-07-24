月饼2026｜10+中秋礼盒优惠合集！流心奶黄/双黄白莲蓉/椰子斑兰冰皮/麻辣牛肉月饼 早鸟优惠45折起

中秋月饼2026｜月饼推荐｜月饼礼盒｜中秋佳节即将来临，象征团圆的节日总离不开月饼的陪伴。无论是与家人共享赏月时光，还是送礼表达心意，月饼都是不可或缺的节庆主角。除了传统的莲蓉、五仁和红豆蓉口味，近年各大品牌推陈出新，加入创意元素如麻辣牛肉、椰子斑兰冰皮等，让味蕾体验传统与现代的完美融合。《星岛头条》为您整理2026年多款人气月饼品牌及酒店出品，并精选早鸟优惠低至45折的超值选择，让您轻松挑选最适合的节庆礼盒！

中秋月饼优惠2026｜早鸟低至45折！传统双黄白莲蓉/椰子斑兰冰皮/麻辣牛肉月饼合集

美心月饼今年突破月饼框架，首次推出麻辣月饼系列，全新麻辣牛肉月饼，糅合四川花椒及云南辣格，配上牛肉，格香浓郁。另一款XO酱猪肉月饼，以美心自家调配XO酱入馅，由干贝、虾米等珍贵食材层层炒制，结合猪肉馅料，入口充满肉香及XO酱的微辣咸香。此外，美心月饼联乘富豪雪糕，带来招牌云呢拿流心奶黄月饼，啖啖经典雪糕味道！

产品 口味/数量 定价 麻辣牛肉月饼 一盒4件 $299（优惠价$169） XO酱猪肉月饼 一盒4件 $299（优惠价$169） 夏威夷果仁焦糖咖啡月饼 一盒4件 $299（优惠价$169） 美心月饼x富豪雪糕打卡港风月饼礼盒 一盒4件 $275（优惠价$155） 杜拜式开心果朱古力冰皮礼盒 一盒6件 $305（优惠价$175） 双黄白莲蓉月饼 一盒4件 $429（优惠价$236） 低糖蛋黄莲蓉月饼 一盒4件 $429（优惠价$236） 流心奶黄月饼 一盒8件 $455（优惠价$265）

美心月饼系列

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米芝莲推介食府国金轩匠心呈献「时尚珍品」尊尚月饼礼盒系列，今年推出以「万家庆团圆」为主题的全新尊尚月饼礼盒，并以灿烂金色、琥珀橙色及高雅紫色为主色调，更添时尚优雅气韵，送礼自用一流。「五福临门月饼」礼盒汇聚双黄白莲蓉月饼、双黄陈皮红豆蓉月饼、桃山开心果迷你月饼、桃山榛子咖啡迷你月饼及桃山海盐柠檬迷你月饼，口味丰富。另一新品「流心双辉月饼」，一盒集合两款新颖的桃山皮流心月饼，桃山开心果流心月饼醇厚细腻，果香浓郁；桃山柠檬流心月饼则清爽酸甜，丝滑不腻，为传统节庆注入摩登新意。国金轩月饼可于国金轩、翠亨邨及Mira eShop订购，单盒月饼早鸟优惠低至56折，大量订购12盒或以上更可享低至45折。

产品 口味/数量 定价 五福临门月饼 双黄白莲蓉月饼（1个）

双黄陈皮红豆蓉月饼（1个）

桃山开心果迷你月饼（2个）

桃山榛子咖啡迷你月饼（2个）

桃山海盐柠檬迷你月饼（2个） $568（优惠价$320.2起） 流心双辉月饼 流心开心果迷你月饼（4个）

流心柠檬迷你月饼（4个） $518（优惠价$311起） 三星高照喜迎月饼 双黄白莲蓉月饼（1个）

双黄陈皮红豆蓉月饼（1个）

流心奶皇迷你月饼（4个） $548（优惠价$301.8起） 双黄白莲蓉月饼 一盒4件 $568（优惠价$320.2起） 金沙奶皇迷你月饼 一盒8件 $518（优惠价$311起）

国金轩月饼系列

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半岛酒店嘉麟楼的奶黄月饼远近驰名，自从酒店于1986年推出首创的迷你奶黄月饼，结合传统饼食制作与西方糕饼技术，为传统中秋月饼打开新局面。酥化金黄饼皮包著香滑浓郁的奶黄，制作工序繁复讲究。月饼以高贵典雅的礼盒盛载，设计以嘉麟楼充满艺术风格韵味之陈设装潢及流金岁月的彩绘玻璃窗为灵感。至于限量心盈迷你奶黄月饼亦隆重回归，月饼以心形设计，寓意爱与团圆，内馅选用细腻香滑的奶黄，外皮金黄酥软，口感层次丰富。凡于8月10日或之前购买，即可享9折早鸟优惠。

半岛酒店推出的「至臻月饼及迷你奶黄月饼组合」，礼盒以中式设计为灵感，内藏双重口味。黑芝麻配麻糬内馅焙香浓郁，口感柔韧；日本红豆沙配蛋黄加入十五年陈皮，柑橘幽香悠长；配以屡获殊荣的迷你奶黄月饼，内馅细滑浓郁，饼皮松化香酥。另一款「半岛小熊中秋组合」，礼盒包括两盒半岛小熊迷你奶黄及朱古力月饼，再配以小熊曲奇及小熊匙扣，相当可爱！由即日起至7月31日，订购指定月饼礼盒6盒或以上可享9折，优惠同时适用于指定礼券。

产品 口味/数量 定价 嘉麟楼经典迷你奶黄月饼 一盒8件 $688（优惠价$619.2） 嘉麟楼限量心盈迷你奶黄月饼 一盒8件 $688（优惠价$619.2） 半岛酒店迷你奶黄月饼 一盒8件 $488 半岛酒店迷你奶黄及白莲蓉月饼 迷你奶黄月饼（4个）

迷你蛋黄白莲蓉月饼（4个） $498 半岛酒店七星伴月 双黄白莲蓉月饼（1个）

迷你奶黄月饼（2个）

迷你蛋黄金黄莲蓉月饼（2个）

迷你香片奶黄月饼（1个）

迷你铁观音奶黄月饼（1个）

迷你伯爵茶奶黄月饼（1个） $748 半岛小熊中秋组合 半岛小熊迷你奶黄及朱古力月饼（2盒，一盒6件）

半岛小熊曲奇（1盒8件）

半岛小熊钥匙扣（1个） $1,282（优惠价$1,038） 至臻月饼及迷你奶黄月饼组合 至臻月饼礼盒（1盒）

迷你奶黄月饼（1盒8件） $1,816（优惠价$1,808）

半岛酒店/嘉麟楼月饼系列

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香港丽晶酒店今年的月饼系列灵感取自于月相的悠然流转，以及中国传统「多宝阁」蕴藏的隽永优雅，承载「花好月圆」的中秋祝福。「丽晶臻选杂锦礼盒」用上八角形礼盒，盒面点缀玉兔轻盈跃动，打开礼盒内部以「多宝阁」为灵感的层次设计悠然展现，内里集四款风味共8件的迷你月饼。「丽晶映月精致宝盒」象征「自新月至盈月，终得团圆」的旅程，盒身饰以镂空月相、立体压纹与金箔细节，有如夜空中的月华光晕，包含两款口味共4件迷你月饼。预订期间凡订购5盒或以上，可享9折早鸟优惠。

香港丽晶酒店月饼系列

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香港文华东方酒店诚献一系列匠心精制的传统及特色月饼，配以多款雅致礼物篮，让宾客与挚爱亲友共庆团圆。酒店今年带来传统款式月饼，包括双黄白莲蓉月饼、双黄莲蓉月饼、及迷你蛋黄白莲蓉月饼及迷你蛋黄莲蓉月饼。喜爱新颖口味的客人可选择特色系列，包括括迷你奶黄月饼、十胜红豆蛋黄月饼及伯爵红茶月饼。由即日起至8月9日，客人于网店订购月饼，可享高达75折早鸟优惠。

产品 口味/数量 定价 双黄莲蓉月饼 一盒4件 $548（优惠价$411） 迷你蛋黄白莲蓉月饼 一盒6件 $488（优惠价$366） 迷你蛋黄莲蓉月饼 一盒6件 $488（优惠价$366） 特色月饼系列 迷你奶黄月饼、十胜红豆蛋黄月饼、伯爵红茶月饼各2件 $518（优惠价$388.5） 迷你奶黄月饼 一盒6件 $518（优惠价$388.5）

香港文华东方酒店月饼系列

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合和酒店旗下新派粤菜食府合和轩，继去年年首度推出月饼礼盒广获好评后，今年载誉归来，以更臻完美的「赏月尝悦」中秋礼遇，呈献全新六件装迷你月饼系列 ——「迷你蛋黄白莲蓉月饼」及「迷你陈皮豆沙月饼」。迷你蛋黄白莲蓉月饼以松化饼皮包裹著清香幼滑的白莲蓉，搭配油润丰腴的原只上品咸蛋黄，口感层层递进；迷你陈皮豆沙月饼严选年份恰好的新会陈皮与饱满圆润的天津红豆，陈皮的清幽甘香与红豆的绵密甜糯完美融合。

产品 口味/数量 定价 迷你蛋黄白莲蓉月饼 一盒6件 $368（优惠价$268起） 迷你陈皮豆沙月饼 一盒6件 $368（优惠价$268起）

合和轩月饼系列

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粤菜食府明阁（香港康得思酒店）及明阁（湾仔）的厨艺团队带来「明月饼」系列，从配方到用料均经过严格挑选，让大家一同分享节日美味。明月饼系列汇聚传统及现代口味，包括传统的双黄莲蓉月饼礼盒（四件装）、双黄白莲蓉月饼礼盒（四件装）注入现代风味的迷你流心奶黄月饼（六件装）以及精选三种口味的迷你锦绣月饼拼盒（六件装）。别出心裁的礼盒以首饰锦盒设计，印有金秋花满月盈的雅致水墨画作，送礼一流！

明月饼共六款的月饼口味，包括荟萃经典与创新三款特色迷你月饼的迷你锦绣月饼拼盒，包含浓醇黑芝麻、丝滑奶黄、清雅陈皮豆沙风味，饼身小巧玲珑，每款各具独特韵致。

产品 口味/数量 定价 双黄白莲蓉月饼 一盒4件 $438（优惠价$338） 双黄莲蓉月饼 一盒4件 $438（优惠价$338） 迷你流心奶黄月饼 一盒6件 $408（优惠价$308） 迷你锦绣月饼 迷你流心黑芝麻月饼(2个）

迷你奶黄月饼（2个）

迷你陈皮豆沙月饼（2个） $408（优惠价$308）

明阁月饼系列

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香港百年老字号「恒香老饼家」于今个中秋以「百年恒香．一直都在」为主题，结合传统与创新，除了皇牌「双黄白莲蓉月饼」、「伍仁月饼」、「金华火腿伍仁月饼」换新装之外，同时推出两款新品，包括与日本一级蛋品「新纪元．晓」联乘的「暁の月・流心奶黄月饼」，以及醇厚浓郁「黑芝麻奶黄流心月饼」。至于「酥小月系列」亦换上新装，由6件装升级至8件装，师傅烘焙出金黄酥脆的经典外皮，内层麻糬软糯拉丝，味觉层次丰富，用料份量加码但价格依旧，更以全新设计的中秋花灯团圆礼盒盛载。由即日起，客人可享有低至48折的超早鸟优惠入手，推出大额订购优及自由配搭款式。

产品 口味/数量 定价 双黄白莲蓉月饼 一盒4件 $409（优惠价$222） 金华火腿伍仁月饼 一盒4件 $438（优惠价$248） 陈皮红豆沙月饼 一盒6件 $328（优惠价$185） 四喜满堂月饼 双黄白莲蓉、双黄莲蓉、双黄红豆沙及伍仁月饼各1件 $428（优惠价$238） 开心果麻糬酥皮月饼 一盒8件 $318（优惠价$195） 香芋麻糬酥皮月饼 一盒8件 $288（优惠价$170） 流心奶黄酥皮月饼 一盒8件 $288（优惠价$170） 晓の月・流心奶黄月饼 一盒8件 $488（优惠价$226） 黑芝麻奶黄流心月饼 一盒8件 $468(优惠价$216）

恒香老饼家月饼系列

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香港港丽酒店诚献五款匠心月饼，配以高贵雅致的礼盒，陪伴大家欢度中秋节。乘著黑芝麻美食热潮，酒店首度推出迷你黑芝麻月饼，严选香浓幼滑黑芝麻酱为内馅，搭配甘香咸蛋黄，甜咸交织。全人手制作的的迷你猫山王榴梿月饼，自推出以来好评不断。尹师傅精选马来西亚顶级猫山王榴梿，金黄酥脆的曲奇饼皮包裹榴梿果肉，馥郁味美，以上两款月饼各限量发售400盒，售完即止。至于金叶庭团队制作的奶黄月饼，每年好评不断，外形形小巧精致，浓滑奶黄与咸香蛋黄包裹在松化的牛油曲奇皮中，入口幼滑细腻。大家于9月4日或之前在网店预订月饼可享75折优惠，大量订购可享高达6折优惠。

产品 口味/数量 定价 迷你黑芝麻月饼 一盒8件 $518(优惠价$414.4） 迷你猫山王榴梿月饼 一盒8件 $518(优惠价$414.4） 迷你奶黄月饼 一盒8件 $508（优惠价$381） 双黄白莲蓉月饼 一盒4件 $508（优惠价$381） 锦绣四喜月饼 迷你伯爵月饼、迷你流心朱古力月饼、迷你流心芝士月饼、迷你红豆抹茶流心月饼各2件 $518（优惠价$388.5）

香港港丽酒店月饼系列

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九龙香格里拉酒店带来一系中秋佳礼，包括从米芝莲星级香宫尊贵月饼系列到多款礼盒，当中的香宫迷你奶皇月饼，酥香金黄的外层包裹着浓香幼滑的奶黄馅料，口感细腻，为这中秋带来诱人的佳节滋味。另外香宫三十年陈皮豆沙月饼，灵感来自传统红豆沙甜品，30年陈皮果香味浓，与香甜软滑的红豆蓉配合相得益彰。

冰皮月饼方面，香宫于今年推出榴梿冰皮月饼二重奏，马来西亚直送冰皮月饼以冰皮包裹猫山王果肉或黑刺果肉制成的饱满馅料，爱吃榴梿人士不要错过；另外一款椰子斑兰冰皮月饼，冰皮包裹绵密幼滑的椰子蓉，带来清新的东南亚口味。客人于8月13日或之前订购，可享高达75折早鸟优惠。

产品 口味/数量 定价 香宫迷你奶黄月饼 一盒8件 $438（优惠价$328.5） 香宫迷你流心奶皇月饼 一盒8件 $498（优惠价$373.5） 香宫双黄白莲蓉月饼 一盒4件 $488（优惠价$366） 香宫迷你蛋黄白莲蓉月饼 一盒8件 $468（优惠价$351） 香宫三十年陈皮豆沙月饼 一盒8件 $538（优惠价$403.5） 香宫榴梿冰皮月饼二重奏 猫山王榴梿冰皮月饼、黑刺榴梿冰皮月饼各3件 $548（优惠价$411） 香宫椰子斑兰冰皮月饼 一盒8件 $548（优惠价$411） 香宫经典月饼二重奏 迷你奶黄白玉月饼、迷你朱古力软心奶黄月各4件 $478（优惠价$358.5） 香宫双臻素月 迷你松子枣蓉月饼、迷你无花果果仁月饼各4件 $458（优惠价$343.5） 香宫中秋月饼四重奏 迷你蛋黄白莲蓉月饼、迷你奶黄月饼、迷你伯爵茶奶黄月饼、迷你朱古力软心奶黄月饼各3件 $668（优惠价$501）

九龙香格里拉酒店月饼系列

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港岛香格里拉酒店于今年中秋节，精心呈献一系列月饼，以传统工艺与现代创意交织出一场优雅的节庆盛宴。从米芝莲星级夏宫的经典粤味，到茗悦餐厅富有创新的福建风格月饼。当中夏宫皓月麻糬月饼，以现代方式演绎传统，夏宫皓月麻糬月饼带来柔软Q弹的口感，融合亚洲风味，适合喜爱新清低甜口感人士。至于茗悦开心果二重奏月饼演绎出两种开心果，三重开心果的奶黄盛宴及浓郁朱古力搭配开心果脆片与杏仁， 再融入丝滑奶黄，以坚果的风味欢庆中秋。由即日起至9月23日，凡于网店订购港岛香格里拉月饼系列，输入优惠码「MAFSLC26」，可享会员专属8折优惠。

产品 口味/数量 定价 夏宫迷你奶黄月饼 一盒8件 $528 夏宫迷你特级流心奶黄月饼 一盒8件 $538 茗悦甄选月饼礼盒 迷你奶黄月饼、迷你流心奶黄饼各3件 $428 夏宫双黄白莲蓉月饼 一盒4件 $528 夏宫迷你蛋黄白莲蓉月饼 一盒8件 $528 茗悦莲蓉双悦月饼礼盒 迷你蛋黄白莲蓉月饼、迷你蛋黄黄莲蓉月饼各3件 $428 夏宫迷你六十年陈皮豆沙月饼 一盒4件 $598 茗悦开心果二重奏月饼礼盒 迷你三重开心果奶黄月饼、迷你朱古力开心果粒杏仁脆片月饼各3件 $428 茗悦茶韵月饼礼盒 迷你白桃乌龙月饼、迷你茉莉柚子月饼各3件 $428 茗悦蜜语三重奏月饼礼盒 迷你白芋椰汁软心月饼、迷你黑芝麻糊月饼、迷你杨枝甘露月饼各2件 $428 夏宫皓月麻糬月饼 迷你柠檬乳酪白玉麻糬月饼、迷你芋头黑糖麻糬月饼各2件 $328

港岛香格里拉酒店月饼系列

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临近中秋佳节，连续十年蝉联米芝莲一星的星级食府逸东轩，匠心打造月饼礼盒及礼篮，送礼自用皆宜。礼盒采用优雅墨绿色为主调，缀以寓意圆满的莲花图案，于中秋明月映衬下，呈现「花好月圆」的诗意画面。佳节过后，礼盒更可摇身一变为雅致的家居收纳盒。集合经典与创新口味的「逸月荟萃」礼盒，包括迷你流心奶黄月饼、迷你流心奶黄白莲蓉月饼、迷你陈皮豆沙月饼三款口味各两个，满足不同口味的家人。由即日起至7月31日期间订购月饼，可享低至68折优惠。

产品 口味/数量 定价 「逸月荟萃」礼盒 迷你流心奶黄月饼、迷你流心奶黄白莲蓉月饼、迷你陈皮豆沙月饼各2件 $428（优惠价$288） 「逸月流金」礼盒 迷你流心奶黄月饼6件 $408（优惠价$278）

逸东轩月饼系列

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香港君悦酒店推出三款精美月饼礼盒，包括欢悦、喜悦及港湾壹号月饼精品礼盒，除了传统经典口味之外，同时带来3款全新口味迷你月饼，包括玫瑰红桑莓奶皇、柠檬乳酪白玉麻糬及三十年陈皮金沙红豆。独特的玫瑰红桑莓奶皇月饼，将玫瑰花香与红桑莓果香融合，带来细腻花香、果甜滋味，以及微微莓果酸香，缔造清新的味觉体验。柠檬乳酪麻糬奶皇月饼则以轻盈幼滑的柠檬乳酪奶皇馅制成，散发清新的柑橘酸香，搭配软糯烟韧的麻糬，层次丰富。最后，三十年陈皮豆沙咸蛋黄月饼，则为经典口味注入精致新意。幼滑豆沙馅融入研磨成粉的三十年新会陈皮，并配以咸香甘润的咸蛋黄，甜咸交织，层次分明。由即日起至8月2日期间订购，可享7折优惠。

产品 口味/数量 定价 欢悦月饼礼盒 双黄白莲蓉月饼4件 $498（优惠价$348.6） 喜悦月饼礼盒 经典奶皇月饼、流心奶皇月饼各3件 $478（优惠价$334.6） 港湾壹号精品月饼礼盒 迷你玫瑰红桑莓奶皇月饼、迷你柠檬乳酪白玉麻糬月饼、迷你三十年陈皮金沙红豆月饼各2件 $478（优惠价$334.6）

香港君悦酒店月饼系列

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尝申汇今个中秋推出两款别具特色的礼盒选择，其中经典月饼及茗茶礼盒汇聚四款咸甜兼备的传统风味，包括豆沙、枣蓉、椒盐及苔菜月饼。豆沙月饼配搭桂花乌龙茶，为经典滋味注入清雅花香，带来耳目一新的味觉享受；绵密柔滑的枣蓉月饼则配以陈皮白茶，以柑橘的淡雅香气巧妙平衡月饼的丰润口感；经典椒盐月饼则配上醇厚温润的普洱茶，呈现层次丰富的风味体验；苔菜月饼富有咸香鲜味，与清新龙井茶相互映衬，带出淡淡坚果气息与清雅绿茶余韵。

至于另一款鲜肉月饼及茗茶礼盒则以经典上海酥皮鲜肉月饼为主角，咸香丰腴的猪肉馅料香气四溢，令人回味无穷，配搭醇厚普洱茶，更能平衡味蕾。由即日起至8月15日订购月饼礼盒，可享85折早鸟优惠价。

尝申汇月饼系列

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香港黄金海岸酒店连续13年荣获米芝莲推介的中菜厅 「粤」 呈献两款尊尚月饼礼盒，以传统手艺映照花好月圆。礼盒以珊瑚橙色为主调，中央金色圆月映衬灵动玉兔与花卉图案，设计融合中秋意象与现代插画美学，洋溢温馨团圆气息。「经典月饼礼盒」为双黄白莲蓉月饼，白莲蓉幼滑细腻；咸蛋黄饱满油润，咸甜比例恰到好处。「馥郁月饼礼盒」蕴含六件迷你月饼，汇聚低糖五仁、陈皮红豆沙及紫薯三款口味。今年酒店将捐赠月饼予「博思会」，并分发予有需要的学生，以支持读写障碍学童的教育发展，与他们一同分享节日喜悦。由即日起至8月31日或之前订购月饼，可享7折早鸟优惠。

产品 口味/数量 定价 经典月饼礼盒 双黄白莲蓉月饼4件 $438（优惠价$308） 馥郁月饼礼盒 迷你低糖五仁月饼、迷你陈皮红豆沙月饼、迷你紫薯月饼各2件 $368（优惠价$258）

香港黄金海岸酒店月饼系列

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鸿福堂于今个中秋节推出4款中秋月饼礼盒，当中「尝月精品月饼礼盒」再度回归，包括迷你流心奶黄月饼、迷你抹茶月饼及迷你陈皮豆沙月饼经典口味，礼盒设计配以备受赞赏的维港夜色及香港标志建筑物，加上电子灯饰，立体呈现出香港夜景。今年首度推出出满载传统情怀的全新「迷你金腿五仁月饼礼盒」，包装以缤纷霓虹灯及复古窗花为主题，同样内置电子灯化身怀旧发光摆设。

全新「果仁脆脆双色冰皮月饼礼盒」以近年大热的杜拜朱古力开心果脆脆冰皮月饼为主，口感极致丰富；；另一款新品「猫山王榴梿班兰冰皮月饼」采用100%顶级马来西亚猫山王榴梿制作浓郁内馅，榴梿控不能错过！

产品 口味/数量 定价 「尝月」精品月饼礼盒 迷你流心奶黄月饼、迷你抹茶月饼、迷你陈皮豆沙月饼各2件 $368（优惠价$288） 迷你金华火腿五仁月饼礼盒 一盒6件 $308（优惠价$238） 果仁脆脆双色冰皮月饼礼盒 杜拜朱古力开心果脆脆冰皮月饼、杏仁焦糖脆脆冰皮月饼各4件 $278（优惠价$198） 猫山王榴梿班兰冰皮礼盒 一盒6件 $488（优惠价$358）

「尝月」精品月饼礼盒 迷你流心奶黄月饼、迷你抹茶月饼、迷你陈皮豆沙月饼各2件 $368（优惠价$288）

迷你金华火腿五仁月饼礼盒 一盒6件 $308（优惠价$238）

果仁脆脆双色冰皮月饼礼盒 杜拜朱古力开心果脆脆冰皮月饼、杏仁焦糖脆脆冰皮月饼各4件 $278（优惠价$198）

猫山王榴梿班兰冰皮礼盒 一盒6件 $488（优惠价$358）

鸿福堂月饼系列

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文：RY

资料及图片来源：官方提供