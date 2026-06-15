香港喜来登酒店自助餐快闪买2送2！$533/位起叹日本海胆/原条吞拿鱼/日本A4宫崎和牛

香港喜来登酒店咖啡厅以优质国际自助餐闻名，最近推出快闪优惠，于明日（16日）指定时间起经Klook预订，即可享买2送2优惠，人均$533起即可任食日本海胆、原条吞拿鱼、日本A4宫崎和牛铁板烧等美食，追求高性价比美食的饕客不可错过！

喜来登酒店咖啡厅海胆夏日自助餐 任食日本海胆/原条吞拿鱼/日本A4宫崎和牛

香港喜来登酒店咖啡厅（The Café）由即日起至8月31日呈献「东瀛海鲜海胆夏日料理盛典」，严选当季日本海胆及时令食材，炮制超过30款地道日式屋台料理及逾70款国际美馔。食客可品尝日本直送刺身、环球冰镇海鲜拼盘及多款热食，营造沉浸式夏日祭典享受。

逢星期五至日及公众假期晚餐时段，喜来登酒店自助晚餐更限定上演「即切即食原条15公斤吞拿鱼」现场表演。新鲜吞拿鱼经专业刀工处理，搭配海胆三文鱼籽寿司塔可、海胆鱼子酱脆米饼或海胆樱花寿司等创意菜式，带来极致鲜味。其他必试包括迷你海胆鱼生寿司丼、龙虾汁海胆意粉及蟹肉海胆三文鱼籽茶碗蒸，层次丰富，适合喜爱日式海鲜的食客。

除了海胆主题，喜来登酒店自助晚餐还提供日本A4宫崎和牛铁板烧，肉质细嫩油花分布均匀，铁板烧制后香气四溢。热食区选择繁多，包括各式环球菜肴，冷盘则有精选刺身及海鲜拼盘。酒店面包及糕点部总厨陈淦森师傅特别创作樱花造型及其他和风甜品，为餐宴增添缤纷甜蜜结尾。

香港喜来登酒店咖啡厅推出限时快闪优惠，于明日（16日）晚上9时起经Klook预订即可享买二送二优惠，人均只需$533起（$2,131/2位，原价$3,907/2位），适用于2026年6月17日至6月21日。同步推出买二送一优惠，人均只需$589起（$1,766/2位，原价$2,534/2位），适用至6月30日，不可错过！