内地Gelato新贵野人先生攻港！首店选址铜锣湾旺区商场 标榜5大特色 每日鲜制/不卖过夜雪糕

近年有不少内地餐饮品牌攻港，如蜜雪冰城、瑞幸咖啡、霸王茶姬等更是开到成行成市，港人毋需北上也能享用内地品牌美食。最近，内地意大利雪糕连锁店「YEAH GELATO野人先生」宣布来港开设分店，作为国内的意大利雪糕新贵，店方标榜每日鲜制、不卖过夜雪糕等，凭5大特色成功在内地市场占一席位，香港首店将选址铜锣湾旺区商场开幕，即睇详情！

内地Gelato新贵「野人先生」攻港！首店选址铜锣湾旺区商场

内地意大利雪糕新贵「YEAH GELATO野人先生」日前宣布进驻香港，首店选址铜锣湾利舞台，预计7月正式开幕。野人先生原名为「野人牧坊」，2011年起于北京创立，由2015年起开始售卖意利大利雪糕，并于2024年易名为「野人先生」，同年7月开设上海首店。

直至2025年7月，野人先生单是上海已有约130间门店，全国突破900间分店，遍布深圳、上海、北京等城市。野人先生供应的Gelato口味款式多样，除了开心果、牧场牛乳、焦糖海盐、榛子巧克力等传统口味，同时供应大米、春茶等创新口味，另供应咖啡及小食等。

标榜5大特色 每日鲜制/不卖过夜雪糕

内地饮食界向来竞争激烈，野人先生主打意大利雪糕Gelato，定价由¥25起，以内地消费水平而言稍贵，但仍能站稳阵脚，有网民分析其5大吸客特色。店方强调「当天现做、拒绝隔夜」，门店全透明制作，食客能看清楚制作过程，吃得放心。至于定价方面，虽然价格偏高，但其出品的Gelato为手工制作，口感绵密且脂肪含量低，，吸引重视健康的食客光顾。另外，店方提供免费试食，客人可先尝试Gelato的口味再下单，确保味道符合客人的喜好。

店舖于营销方面同样有新意，设分时段供应限定口味，加上晚上9时后推出买一送一优惠，避免浪费存货之余，同时加强「拒绝过夜」理念。除了意大利雪糕常见口味，店方更融入内地的东北大米、仙居杨梅、横县茉莉等本土特色食材，以创新口味在社交平台制造话题。

YEAH GELATO野人先生

开幕日：预计7月

地址：香港铜锣湾波斯富街99号利舞台1楼6号舖

文:RY

资料及图片来源:yeahgelatohk、小红书