旺角百佳超市分店结业！清货优惠货架清空 网民感叹：都无咩野卖了

近期本港各区店铺更替频繁，不少连锁超级市场亦因应市场变化调整业务布局。位于旺角富荣花园的百佳超级市场，于6月初被发现已拉上铁闸并正式结业，结束了在该区的服务，引起当区居民关注。

旺角富荣花园百佳超市6月结业 清货即减$10

位于旺角富荣花园的百佳分店，近日宣告停业。 （网上图片）

5月尾的时候，已有网民拍摄到店内的货架清空。（网上图片）

位于旺角富荣花园的百佳分店，近日宣告停业。该百佳分店在结业前，曾一度推出即减$10及送94折券等优惠以作招徕。至5月尾的时候，已有网民拍摄到店内的货架清空，现场更放满折叠好的纸皮箱，显示正为结业作最后准备。到了6月初，该店已正式拉上铁闸，并贴上结业告示。公告明确表示该分店已正式结业，并在内文感谢顾客一直以来的鼎力支持，同时建议街坊可转移至区内邻近的其他分店继续购物。

百佳业务调整频繁 半年内连执4间

翻查资料显示，百佳超级市场近年积极调整业务。除了富荣花园分店外，今年内已有数间分店结业，包括开业30年的大窝口邨百佳、西贡市中心分店以及香港仔田湾商场分店；但同时亦于柴湾康翠台等地开设全新分店并推出开幕优惠。

对于富荣花园店结业，网民反应不一。有人大叹「惨」，感叹「香港又一间百佳执笠唔做」、「近排都执好多间百佳咁」，并表示「都无咩野卖了」；但亦有网民表现平静，指出「隔离有惠康」，或者直接建议「网购算吧」。