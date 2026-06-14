香港人4大悭钱方法？等超市特价/搭的士唔养车 1招惹小红书热议：内地人根本想不到

随着社交平台的普及，各地生活文化的差异经常成为网民讨论的焦点。近日，一名内地网民在网上分享其对香港人理财及消费观念的观察，对部分港人的省钱方式感到震撼，引起了网民的热烈讨论。

内地网民热评「香港人省钱方式」 中环菁英都买二手？

近日有内地网民热议「香港人省钱的方式」。（《做个有钱人》剧照）

有内地网民在社交平台「小红书」上，以「香港人省钱的方式，内地人根本想不到」为题发文，分享其亲身经历及对香港人独特消费模式的观察与见解。事件的开端源于事主的一位在香港中环上班的朋友。事主留意到对方穿着质感很好的西装，询问之下发现竟是购自日本二手店，原价8000元港币的西装仅售800元。事主形容：「这个落差让我开始留意和发现香港人省钱的方式。」

四大悭钱方法 不养车/等超市折扣/用现金

根据事主的描述，他总结出香港人的四大消费及理财特征：首先是「月薪越高的人，越爱逛二手店」，事主观察到中环精英们会大大方方地购买二手名牌，他们「不觉得买二手丢脸，他们觉得买贵了才丢脸」；其次是基于高昂的车位及保养等养车成本，而选择依赖发达的公共交通，「香港人算得很清楚：这个（养车的）一万块，我搭计程车也用不了这么多。」。

内地网民分析，港人悭钱方法之一是「熟背超市打折时间表」。（小红书图片）

第三是熟背超市打折时间表，不少上班族在晚上8点后会在冷柜前「等打折标签，$40的寿司变成$20，$60的沙拉变成$30」；最后则是偏好使用现金，事主认为这是一种反直觉的现象，因为「把钱实实在在地拿在手里花出去，你会花得更少」。总结事主对事件的意见，他认为：「省钱不是为了穷著过，是为了把钱省下来，放在真正重要的地方。」

网民热议「更简单的省钱方式」......

这篇详尽的分析文章随即引起大量网民热议。不少网民对事主的观察表示认同，特别是在交通及二手市场方面，有留言指出「香港公共交通确实挺发达的」、「香港和日本的二手衣服一般都很新，看不太出来是用过」。

然而，亦有部分网民对事主的观点提出异议，认为情况并非完全如此。有网民指出，在超市等打折及爱用现金的群体主要是「老人师奶为主」，并表示年轻一代其实「喜欢刷信用卡储积分」。此外，对于事主赞赏的理财观，有声音直言背后可能与经济压力有关，留言称「生活没压力，谁会买二手？」、「还不是没钱嘛！何必遮遮掩掩」，并提到现时更简单的省钱方式是「直接北上」。

资料来源：小红书