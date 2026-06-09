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稻香集团推「时光倒流」优惠！低至$8、$9、$10叹尽多款精致酒楼点心

饮食
更新时间：11:53 2026-06-09 HKT
发布时间：11:53 2026-06-09 HKT

稻香集团作为香港家传户晓的经典连锁中式酒楼，一直以大众化价钱及高品质餐饮深受广大食客欢迎。近日，集团破天荒推出「时光倒流」震撼优惠，多款精选点心只需港币$8、$9及$10，性价比极高。

稻香酒楼／稻香茶居破底价！低至$8叹点心

稻香集团破天荒推出「时光倒流」震撼优惠，多款精选点心只需港币$8、$9及$10。
稻香集团破天荒推出「时光倒流」震撼优惠，多款精选点心只需港币$8、$9及$10。

饮茶文化是香港人生活不可或缺的一部分，而高性价比的点心更是大众聚餐的首选。今次稻香集团联同旗下多个品牌，为食客带来极具诚意的推广活动。优惠期间，多款人气招牌点心均以超值价$8、$9及$10发售。食客不需再为预算而烦恼，大可以放心点餐，尽情享受点心带来的味蕾满足。无论是想在周末与家人共享天伦之乐的食客，还是想在午膳时间寻求经济实惠的上班一族，此超值推广都能为他们带来丰盛的餐饮体验。

稻香集团旗下多个餐厅品牌均会同步参与优惠。当中包括主打传统风味的「稻香」、环境舒适优雅的「稻香茶居」，以及适合热闹聚餐的「稻香超级渔港」。分店网络涵盖港九新界多个地区，无论身处将军澳、沙田、荃湾还是观塘，都能轻松找到参与推广的酒楼。

稻香「时光倒流」点心优惠详情：

  • 优惠内容： 指定精选点心以特价港币$8、$9及$10发售

  • 适用分店：

    • 稻香： 将军澳新都城分店、将军澳南丰广场分店、何文田爱民商场分店、沙田分店

    • 稻香茶居： 荃湾分店、将军澳星峰荟分店、观塘开源道分店、大角咀分店

    • 稻香超级渔港： 朗屏商场分店

  • 注意事项： 优惠受相关条款及细则约束，具体点心款式、供应期限及详情请参阅店内宣传海报或向现场店员查询。

 

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