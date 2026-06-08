本湾水产荃湾店结业！开业约6年主打海鲜「即买即煮」 全港仅余2分店 网民分析结业原因
更新时间：15:08 2026-06-08 HKT
发布时间：15:08 2026-06-08 HKT
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本湾水产荃湾店结业！连锁新鲜食品市场「本湾水产」日前宣布，旗下荃湾分店于昨日（6月7日）为「最后营业日」，过去曾以「崭新智能零售模式」作招徕，主张无现金交易，同时在店内推出海鲜「即买即煮」服务，成为不少街坊买餸好去处。荃湾店结业后，本湾水产目前于全港余下2间分店，有网民留言分析荃湾店结业原因，详情即看下文！
本湾水产荃湾店6.7结业！街坊直击最后营业日 货架几近清空
「本湾水产」位于荃锦中心的分店于昨日（6月7日）为「最后营业日」，有网民于社交平台发文，直击「本湾水产」最后一天的营业情况。本湾水产于6月1日宣布荃湾店举行结业清货，除新鲜食品及熟食产品，买满$150即享全单88折。根据网民上传的图片所见，不少市民趁结业优惠到场选购货品，至「最后营业日」当天，货架上的存货已所剩无几，几乎被抢购一空。
本湾水产在2019年于慈云山中心开设首店，主张「崭新智能零售模式」，即无现金交易，更号称是全港首间无现金交易超市。至2020年，本湾水产选址荃锦中心开设分店，除了售卖一般超市的干货及湿货外，同时设有鲜活海产区，推出海鲜「即买即煮」服务，方便街坊及上班族。
本湾水产在2020年一度积极扩充业务范围，除了荃锦中心分店，同昤进驻屯门兆禧苑，惟目前这2间分店已告结业，目前仅余启德店及慈云山店。
网民分析荃湾店结业「死因」
对于本湾水产荃湾店结业，不少网民留言分析个中原因，有人认为该店在开业初时「D（啲）嘢系平D（啲）」，但之后无以为继。有街坊则认为其实邻近已有太多超市，「6羊（绿杨新邨）又有，太近有2间，冇必要啦」、「同百佳惠康差唔多，同一个埸（场）又开埋Hotmax」，亦有人认为本湾水产「D（啲）野（嘢）唔平！」
本湾水产 Hong Kong Flavour 分店地址：
- 启德店：启德沐翠街3号焕然壹居地下全层
- 慈云山店：慈云山毓华街23号慈云山中心2楼
文：TF
资料及图片来源：全港店舖执笠结业消息 关注组@facebook、本湾水产Hong Kong Flavour@facebook
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