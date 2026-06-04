旺角花园餐厅结业！63年铁板牛扒老店品牌 旺角大本营仅缩剩一间

近年本港不少历史悠久的老字号食肆因经营环境改变而相继结业，令大批市民感到惋惜。开业逾半世纪的著名港式扒房「花园餐厅」，其位于旺角山东街的分店因租约期满，正式于5月30日结束营业。老字号分店黯然退场，引起不少网民热烈讨论，有人感叹是「接近一个时代的终结」，然而亦有网民分析，结业是意料中事......

屹立63年怀旧扒房老字号 「花园餐厅」旺角山东街分店结业

「花园餐厅」位于旺角山东街的分店，近日被发现已悄然结业。该店位于「38广场」的2楼，在入口处的玻璃门上，贴有一张白底黑字的简洁告示，上面写著：「多谢顾客支持。本店因租约期满，营业至5月30日」，并请顾客改往附近银行中心的分店。

「花园餐厅」是香港著名的港式扒房，于1963年创立。其招牌食品包括「T骨牛扒」、「西冷牛扒」、「牛柳」及「杂扒餐」等。铁板牛扒在香港经典饮食文化中占有重要地位，怀旧扒房内香气四溢、黑椒汁淋在铁板上发出的滋滋声，承载著一代港人的集体回忆。花园餐厅在高峰期于港九新界设有十多间分店，单在旺角便曾设有豉油街、通菜街、山东街等5间分店。然而，随著山东街店的落幕，目前旺角一带仅存「银行中心」及太子「西洋菜南」分店。

曾改餐包为梳打饼 网民热议：悭粒糖输间厂

消息公布后，随即在网上激起千层浪，大批网民纷纷留言发表看法。有部分食客对该店结业表示怀念，称「细个成日去食下午茶，牛扒意粉配黑椒汁，𠮶阵时觉得几正」、「曾经旺角区有好多间花园餐厅，现净番一间（唔计太子），接近一个时代的终结」。

但更多网民指出，该餐厅近年食物质素显著下滑，而将传统随餐附送的热餐包改为饼干，更是导致食客流失、步入式微的关键转折点。许多老饕与港式西餐爱好者对此决定深感不满，直言「餐包变咗威化饼，依一点我作为老饼港式西餐食客，都顶佢唔顺」、「威化饼简直笑料」，更有网民严厉批评「改梳打饼已经系佢步入死亡嘅一刻，谂𠮶条友真系好ＸＸ唔识做生意」，形容此举完全是「悭粒糖输间厂」，并直指「越做越难食，将餐包改威化饼之后就预咗有今日」，「转埋饼干已经系预告先兆」。

除了配餐变更引发不满，网民亦将其与其他连锁食肆及传统扒房进行性价比对比，指出其价格高昂但产品质素令人失望，结业实属「合理」。有网民直言该店品质「衰过大家乐大快活但收贵一倍」，并指出同类竞争对手的优势，称「同质素我会去第尾，人哋一个杂扒先105，佢哋已经14x定15x」。面对近年食品品质的下滑，部分食客不满地表示「佢劣食咗好多年啦」，甚至直言「紧系执笠……质素差到咁，呢度25X 难食到呕，我宁愿坐公园食双餸饭」，认为食肆若「根本无心做」，结业只是必然的结果。

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