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长沙湾人龙食店现「神秘食材」？早上一桶桶送入舖 名厨张锦祥介绍掀热潮 网民唱反调：淡而无味

饮食
更新时间：19:34 2026-06-01 HKT
发布时间：19:34 2026-06-01 HKT

近日有网民在社交平台发文，指位于长沙湾的一间人龙食店现「神秘食材」，并目击早上7时有工人运送食材到店，更形容「几大桶」。有心水清网民认出，该店曾获名厨张锦祥拍片介绍，自此人龙有增无减，惟不少网民狼批出品「淡而无味」。详情即看下文！

食客目击「神秘食材」送入长沙湾人龙食店

近日有网民在社交平台发文，指位于长沙湾的一间人龙食店现「神秘食材」，并目击早上7时有工人运送食材到店，更形容「几大桶」。
近日有网民在社交平台发文，指位于长沙湾的一间人龙食店现「神秘食材」，并目击早上7时有工人运送食材到店，更形容「几大桶」。
近日有网民在社交平台发文，指位于长沙湾的一间人龙食店现「神秘食材」，并目击早上7时有工人运送食材到店，更形容「几大桶」。
近日有网民在社交平台发文，指位于长沙湾的一间人龙食店现「神秘食材」，并目击早上7时有工人运送食材到店，更形容「几大桶」。


有网民日前于社交平台发文，指长沙湾一间餐厅近日不时出现长长人龙，指该店「人龙热潮未过反而仲长咗」，同时又上载几张照片，指于早上7时看到有工人将数个蓝色高身胶桶运推店内，楼主形容「几大桶」。

不少心水清网民认出，该店为长沙湾区内的人气食店，以猪杂作主打，而楼主所指的胶桶，估计为存放新鲜猪杂之用，并于早上开店前将食材放入店内。

名厨张锦祥赞「长沙湾天花板猪杂专门店」 网民大唱反调

楼主表示，该猪杂专门店「人龙热潮未过反而仲长咗」，有网民指出，原来为该店近期曾获名厨张锦祥推介，在其youtube频道中作介绍，张锦祥更形容该店为「长沙湾天花板猪杂专门店」。不过，不少网民对该店似乎不太欣赏，「应该讲果间淡而无味既（嘅）XX猪杂」、「有口感冇味道」、「胡椒味汤底冇味」、「淡过清水」。不过，有食客为小店讲说话，「知唔知洗猪什洗几耐，俾（比）牛杂更加麻烦？」

文：TF

资料及图片来源：长沙湾美食及消费关注组@Facebook、星岛图片库、
Ricky讲煮讲食@Youtube

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