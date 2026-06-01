快餐店斩料加餸！港式烧味限时低至6折 $33起叹半斤叉烧/烧味三拼

美心MX烧味优惠｜美心MX作为香港家喻户晓的连锁港式快餐品牌，一向以地道美味与亲民价格深受本港家庭及上班族的喜爱。踏入六月，美心MX推出极具吸引力的外卖烧味优惠，当中肥美多汁的半斤蜜汁叉烧仅需$33，为晚餐丰富加餸。

美心MX烧味限时低至6折！最平$33叹半斤叉烧/烧味三拼

美心MX烧味限时低至6折！最平$33叹半斤叉烧/烧味三拼

经典烧味限时低至$33

在这个炎炎夏日，美心MX与Food²同步推出限时优惠，精心准备了多款令人垂涎的港式烧味，为晚餐餐桌增添滋味。其中人气首选「半斤叉烧」优惠价仅$33，选用肥瘦适中的优质猪肉，涂上秘制蜜汁烤制，外焦内嫩且蜜香四溢，是佐饭的不二之选。

除了人气爆灯的叉烧外，美心MX与Food²亦贴心地推出了仅售$35的「烧味三拼」外卖优惠。这款拼盘最适合有选择困难症的食客，能一次过品尝到三款极具港式情怀的招牌烧味，包括红肠、叉烧及切鸡，无论家庭分享或个人享用都极具性价比。

美心MX & Food² 外卖烧味优惠

优惠期限： 即日起至6月21日（日）

供应时间： 每日下午3时30分起限量供应

优惠详情： 外卖半斤叉烧$33、外卖烧味三拼$35

适用分店： 全线美心MX分店（大会堂、大学站、西九高铁站分店除外）及全线Food²分店

条款细则： 每日供应数量有限，售完即止。产品款式视乎分店供应而定。

资料来源：美心MX (Maxim's MX)