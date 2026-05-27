Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

连锁酒楼推海鲜孖宝套餐！$298起叹花雕蒸松叶蟹/蛏子皇/龙虾仔蒸黑豚肉 只限1分店

饮食
更新时间：17:11 2026-05-27 HKT
发布时间：17:11 2026-05-27 HKT

连锁酒楼海港饮食集团早前于旗下的海港酒家、海王渔港等，推出$268起的晚市优惠孖宝，可一次过品尝到陈年花雕蒸日本松叶蟹、蒜蓉蒸龙虾仔配肉饼等。而海港日前将这优惠推展至铜锣湾利舞台的海港荟分店，推出两款$298起的晚市海鲜孖宝优惠，即可大叹鲜甜日本松叶蟹、剁椒龙虾仔蒸黑豚肉或蒜蓉粉丝蒸蛏子皇，性价比极高，绝对不容错过。

铜锣湾利舞台海港荟抵食海鲜孖宝！$298起叹花雕蒸松叶蟹/蛏子皇

铜锣湾利舞台海港荟推出抵食海鲜孖宝，$298起叹花雕蒸松叶蟹及蛏子皇。
铜锣湾利舞台海港荟推出抵食海鲜孖宝，$298起叹花雕蒸松叶蟹及蛏子皇。

位于铜锣湾利舞台的知名粤菜食府海港荟，近日推出超抵食晚市海鲜孖宝优惠，食客可以超值价钱一次过品尝两款顶级海鲜。其中最吸引的套餐只需$298，即可品尝到重达1斤半的陈年花雕蒸日本松叶蟹配陈川粉底，以及4只蒜蓉粉丝蒸蛏子皇。时令的日本松叶蟹肉质饱满、味道鲜美，加入特选陈年花雕酒清蒸后，酒香扑鼻，底部的陈川粉亦尽吸甘甜蟹汁及酒香，口感滑溜顺口。

而喜欢浓郁惹味口感的食客，绝对不能错过另一款海鲜孖宝套餐，只需$338的优惠价即可享用两只剁椒龙虾仔蒸黑豚肉，以及4只蒜蓉粉丝蒸蛏子皇。大厨将微辣开胃的剁椒搭配鲜嫩多汁的龙虾，再加爽口弹牙的黑豚肉同蒸，鲜味与肉汁完美交融。而经典的蒜蓉粉丝蒸蛏子皇，粉丝尽吸丰富海鲜精华，每口都散发著浓郁的蒜香及鲜甜，令人回味无穷。

晚市孖宝套餐

  • 适用分店︰海港荟．利舞台
  • 地址︰铜锣湾波斯富街99号利舞台广场22楼
  • 优惠套餐︰
    • 孖宝1︰剁椒龙虾仔蒸黑豚肉（两只）+ 蒜蓉粉丝蒸蛏子皇（4只）$338
    • 孖宝2︰陈年花雕蒸日本松叶蟹（1斤半）+ 蒜蓉粉丝蒸蛏子皇（4只）$298
  • 电话︰2110 2068
  • 条款：只限堂食；套餐另收茶芥及加一服务费，不可与其他优惠、APP优惠同时使用；只限利舞台店供应。

资料来源︰海港饮食集团

延伸阅读︰铜锣湾柏宁酒店PLAYT自助餐67折优惠！$303起叹生蚝/龙虾/蟹脚/鲍鱼/西冷 父亲节适用

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
蔡一杰癌细胞扩散最新状态曝光  孤身落茶餐厅素颜憔悴身形消瘦  揸机与粉丝自拍展绅士风度
01:00
蔡一杰癌细胞扩散最新状态曝光  孤身落茶餐厅素颜憔悴身形消瘦  揸机与粉丝自拍展绅士风度
影视圈
8小时前
打风｜热带气旋命名「蔷薇」 天文台发移动路径 料「升呢」至强台风！
01:49
打风｜热带气旋命名「蔷薇」 天文台发移动路径 料「升呢」至强台风！
社会
4小时前
「你跳楼死唔紧要，咪影响我层楼！」网民热议父母最伤透心的一句话：呢句原来未算最尽？｜Juicy叮
「你跳楼死唔紧要，咪影响我层楼！」网民热议父母最伤透心的一句话：呢句原来未算最尽？｜Juicy叮
时事热话
7小时前
旅行团风光不再？逼爆照揭三大不败神话引热议：后生仔都争住报？｜Juicy叮
旅行团风光不再？逼爆照揭三大不败神话引热议：后生仔都争住报？｜Juicy叮
时事热话
4小时前
公屋装修DIY靓过私楼？400呎三房仅花７万 厕所风格获大赞 网民：做出57万感觉！
公屋装修DIY靓过私楼？400呎三房仅花７万 厕所风格获大赞 网民：做出57万感觉！
生活百科
2026-05-26 13:12 HKT
佘诗曼拒跟「阴湿人」正面冲突 自认高EQ冷眼对待：影响到我就唔得 从鸡仔声到四届视后全靠呢招
佘诗曼拒跟「阴湿人」正面冲突 自认高EQ冷眼对待：影响到我就唔得 从鸡仔声到四届视后全靠呢招
影视圈
7小时前
吴家乐回应杨思琦遭集体欺凌拒道歉：谂下点解咁多人咁做  幕后人大闹贱种杨思琦点赞
吴家乐回应杨思琦遭集体欺凌拒道歉：谂下点解咁多人咁做  幕后人大闹贱种杨思琦点赞
影视圈
23小时前
暑假游学新玩法！生态探索×国际足球营 培养小朋友解难能力
教育资讯
3小时前
外游返港必用? 港铁站新设「神机」处理外币散钞?  2xchange兑换机支援12种外币即换港币现金
外游返港必用? 港铁站新设「神机」处理外币散钞?  2xchange兑换机支援12种外币即换港币现金
生活百科
2026-05-26 16:54 HKT
佐敦醉琼楼饭店结业！64年客家菜名店翻新求变不果：不敌时势 梅菜扣肉／盐焗鸡以后要去呢度食...
佐敦醉琼楼饭店结业！64年客家菜名店翻新求变不果：不敌时势 梅菜扣肉／盐焗鸡以后要去呢度食...
饮食
4小时前