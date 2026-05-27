连锁酒楼推海鲜孖宝套餐！$298起叹花雕蒸松叶蟹/蛏子皇/龙虾仔蒸黑豚肉 只限1分店

连锁酒楼海港饮食集团早前于旗下的海港酒家、海王渔港等，推出$268起的晚市优惠孖宝，可一次过品尝到陈年花雕蒸日本松叶蟹、蒜蓉蒸龙虾仔配肉饼等。而海港日前将这优惠推展至铜锣湾利舞台的海港荟分店，推出两款$298起的晚市海鲜孖宝优惠，即可大叹鲜甜日本松叶蟹、剁椒龙虾仔蒸黑豚肉或蒜蓉粉丝蒸蛏子皇，性价比极高，绝对不容错过。

铜锣湾利舞台海港荟抵食海鲜孖宝！$298起叹花雕蒸松叶蟹/蛏子皇

铜锣湾利舞台海港荟推出抵食海鲜孖宝，$298起叹花雕蒸松叶蟹及蛏子皇。

位于铜锣湾利舞台的知名粤菜食府海港荟，近日推出超抵食晚市海鲜孖宝优惠，食客可以超值价钱一次过品尝两款顶级海鲜。其中最吸引的套餐只需$298，即可品尝到重达1斤半的陈年花雕蒸日本松叶蟹配陈川粉底，以及4只蒜蓉粉丝蒸蛏子皇。时令的日本松叶蟹肉质饱满、味道鲜美，加入特选陈年花雕酒清蒸后，酒香扑鼻，底部的陈川粉亦尽吸甘甜蟹汁及酒香，口感滑溜顺口。

而喜欢浓郁惹味口感的食客，绝对不能错过另一款海鲜孖宝套餐，只需$338的优惠价即可享用两只剁椒龙虾仔蒸黑豚肉，以及4只蒜蓉粉丝蒸蛏子皇。大厨将微辣开胃的剁椒搭配鲜嫩多汁的龙虾，再加爽口弹牙的黑豚肉同蒸，鲜味与肉汁完美交融。而经典的蒜蓉粉丝蒸蛏子皇，粉丝尽吸丰富海鲜精华，每口都散发著浓郁的蒜香及鲜甜，令人回味无穷。

晚市孖宝套餐

适用分店︰海港荟．利舞台

地址︰铜锣湾波斯富街99号利舞台广场22楼

优惠套餐︰ 孖宝1︰剁椒龙虾仔蒸黑豚肉（两只）+ 蒜蓉粉丝蒸蛏子皇（4只）$338 孖宝2︰陈年花雕蒸日本松叶蟹（1斤半）+ 蒜蓉粉丝蒸蛏子皇（4只）$298

电话︰2110 2068

条款：只限堂食；套餐另收茶芥及加一服务费，不可与其他优惠、APP优惠同时使用；只限利舞台店供应。

资料来源︰海港饮食集团