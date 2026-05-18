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元朗烧烤场假期生意惨淡？食客直击包场BBQ叹「香港已死」 网民反驳：个天黑到咁点烧？

饮食
更新时间：15:29 2026-05-18 HKT
发布时间：15:29 2026-05-18 HKT

本地有不少烧烤场都会以任饮任食作招徕，亦提供多元化的食物种类，希望吸引港人及旅客光顾。惟近日有食客于社交平台发文，称于过去的星期日前往元朗区一个烧烤场，形容现场空无一人彷如「包场」，更大叹「星期日香港已死」。然而，有不少网民认为直指背后原因或出于天气问题，直言「个天黑到咁点烧？」详情即看下文！

元朗烧烤场假期生意惨淡？食客直击包场BBQ叹：「香港已死」

有食客日前于Threads发文，称于过去的星期日光顾位于元朗的一个烧烤场，意外发现整个烧烤场空无一人，所有设施都没有被使用过的痕迹，自己如同「包场烧嘢食」，扬言「好可怕，有无人要尼（嚟）救场」，更慨叹「星期日香港已死」。

网民反指2原因致生意差：「个天黑到咁点烧？」

对于楼主的经历及感受，有网民不认同「香港已死」的说法，认为此类烧烤场的食物质素及环境设施「零进步」，「仲用埋啲陈年烂铁桶加炭」、「用最cheap嘅冻肉收人几百蚊」。有网民则以日本或内地烧烤场作比较，「我去日本／北上露营烧烤场，有哂铁板／扒炉，比贵啲仲有埋和牛，靓蔬菜生果烧黎（嚟）食。」另有人反指市区市况热闹，「airside好多人，下午4点d（啲）餐厅都仲要排队」，认为烧烤场生意淡静与市况无关。

除了有人认为烧烤场质素影响生意，有网民指出近日天气欠佳同样令人却步，「又热又焗又多蚊，边个想烧嘢食」、「个天黑到咁点烧」、「今日咩天气？有簷篷都系咁话啦」。

天文台于周日（17日）表示，昨日香港受一道低压槽影响，下午及晚上都多云有几阵骤雨，而且吹清劲偏东风，风势有时疾劲，未来两三日仍有几阵骤雨，有雨天气会持续几日，预料会到本周五起始再现阳光。

文：TF

资料及图片来源：l0vesa@Threads、香港天文台

延伸阅读：放题店结业潮2026｜任食任饮都搞唔掂！7个月连执7间 烧肉/鸡煲/海鲜火锅 旺角兆万成重灾区

 

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