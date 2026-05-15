连锁中菜厅翠园孖宝优惠！$298叹龙虾伊面+烧鹅皇 另有蒸鱼/乳鸽/鲍鱼 只限1分店

美心中菜旗下的中菜厅「翠园」，以精致粤菜及优雅环境深受食客喜爱。最近翠园特别为黄大仙分店推出限定「超值孖宝」优惠，让顾客能以惊喜价格品尝多款经典名菜。其中最吸引莫过于以$298即可享用龙虾伊面配烧鹅皇，折扣几乎半价，是美食爱好者不容错过的优惠。

美心中菜翠园黄大仙店限定孖宝优惠！$298叹龙虾伊面+烧鹅皇

翠园黄大仙分店推出限定「超值孖宝」优惠，$298可叹龙虾伊面及烧鹅皇例牌。

连锁中菜厅翠园的黄大仙分店，近日推出4款限定超值孖宝优惠。其中上汤加拿大龙虾伊面无疑是必尝之选，选用鲜甜弹牙的加拿大龙虾，以上汤焗煮，面条挂满浓郁汤汁，滋味无穷。孖宝搭配的翠园烧鹅皇是店家招牌菜，烧鹅皮脆肉嫩，丰腴油脂甘香在口中化开，与龙虾是绝妙的配搭。这款孖宝于星期一至五只售$298（原价$493），周末及公众假期亦只需$348，物超所值。

除龙虾烧鹅，翠园亦贴心准备了其他三款同样超值的海鲜肉类组合，满足不同食客的口味。包括有贵妃脆虾球配玫瑰豉油鸡、银丝蒸鲍鱼配沙姜盐香鸡，这两款孖宝逢星期一至五均一价$268，周末及公众假期则为$308。另外还有清蒸沙巴龙趸斑配脆皮炸乳鸽，逢星期一至五只需$298，周末及公众假期则$348。顾客亦可以$98追加上汤蒜子浸时蔬、花菇红烧豆腐或花胶丝泡翡翠3款小菜，让菜肴更显丰盛。

东星斑三宝 有齐蒸鱼/烧鸭/杂菜煲

若想与家人共享更奢华的盛宴，可考虑东星斑三宝。套餐包括肉质细嫩的清蒸东星斑、惹味的秘制香烧麻鸭半只，以及用料十足的瑶柱粉丝杂菜煲，这款套餐星期一至五售$418（原价$714），周末及公众假期则售$468，同样非常抵食。

翠园超值孖宝优惠

适用分店︰黄大仙

地址︰黄大仙龙翔道136号黄大仙中心北馆地下G12号舖

营业时间︰7am-3:30pm、5:30pm-10:30pm

资料来源︰小红书、美心中菜