连锁酒家片皮鸭套餐5折优惠！$168/位连鲍鱼/吊烧鸡/虎杉斑 另加3款小菜

连锁酒楼煌宴酒家以经典粤菜驰名，最近，煌宴推出限定片皮鸭及浓汤鸡煲翅半价优惠，让食客能以亲民价格品尝到星级水准的盛宴。其中片皮鸭宴折后每位只需$168，而浓汤鸡煲翅宴亦只需$268，优惠适用于午市及晚市，绝对是不容错过的美味体验。

【煌宴酒家5折｜荃湾・丽城・沙田｜片皮鸭/浓汤鸡煲翅盛宴低至$168/位｜预订四位限时送 2 支喜力啤酒】

>>按此预订<<

煌宴酒家片皮鸭5折优惠！每位$168/位连烧味/海鲜及3款小菜

煌宴酒家这次推出的优惠非常超值，食客可以在酒楼两大招牌菜式中任选其一，包括片皮鸭或浓汤鸡煲翅。选择片皮鸭盛宴，即可品尝到师傅以纯熟技艺烤制的原只片皮鸭，其外皮呈诱人的琥珀色泽，入口酥脆，鸭肉则鲜嫩多汁，搭配薄饼、青瓜丝及甜面酱享用，齿颊留香。若偏爱滋补汤品，则可选浓汤鸡煲翅盛宴，金黄色的浓汤经过长时间熬煮，蕴含满满鸡肉精华，汤头浓郁顺喉，每口都是暖心暖胃的享受。

除份量十足的主菜外，盛宴套餐还包括了丰富的自选菜式，让顾客自由配搭心水组合。食客可先从6款名炉烧味或海鲜中选择一款，包括有脆皮吊烧鸡、清蒸虎杉斑、蜜汁叉烧皇、蒜茸粉丝蒸圣子/元贝一只或蚝皇花菇鲍鱼一位。然后再从多达20款的镬气小菜中选3款，如有豉油王海生虾、煌宴小炒皇、三杯酒鸭件、京葱爆海参及椒盐鱿鱼须等。惠顾两款套餐都需四位起入座，连4碗丝苗白饭，预订4位亦限时送2支喜力啤酒。

【煌宴酒家5折优惠】片皮鸭1只（一食）＋烧味/海鲜（每单选1 款）＋自选3 款镬气小菜组合｜四位起｜预订四位限时送 2 支喜力啤酒

优惠价：$168/位（原价$336/位）（现场另收茶芥及加一服务费）

套餐包括： 片皮鸭一食（四位 1 只，八位 2 只） 烧味/海鲜（每单选 1 款） 自选镬气小菜组合（四位自选 3 款，加一位多 1 款） 奉送丝苗白饭（每位 1 碗） 预订四位限时送 2 支喜力啤酒

>>按此预订<<

【煌宴酒家5折优惠】浓汤鸡煲翅＋烧味/海鲜（每单选 1 款）＋自选3 款镬气小菜组合｜四位起｜预订四位限时送 2 支喜力啤酒

优惠价︰$268/位（原价$536/位）（现场另收茶芥及加一服务费）

套餐包括︰ 浓汤鸡煲翅（四位 1 份，八位 2 份） 名炉烧味/海鲜（每单选 1 款）*请查看下方餐单参考 自选镬气小菜组合（四位自选 3 款，加一位多 1 款） 奉送丝苗白饭（每位 1 碗） 预订四位限时送 2 支喜力啤酒

>>按此预订<<

煌宴酒家优惠详情