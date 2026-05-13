铜锣湾珀丽酒店半自助午餐买1送1！低至$115/位叹自助吧+主菜 任拣煎盲鳍鱼/酱烤猪肋骨
更新时间：14:58 2026-05-13 HKT
发布时间：14:58 2026-05-13 HKT
发布时间：14:58 2026-05-13 HKT
位于铜锣湾心脏地带，毗邻维多利亚公园的香港珀丽酒店，以其优雅舒适的环境和高性价比的餐饮选择，一直深受食客欢迎。酒店现正推出限时快闪优惠，半自助午餐及自助吧均有买一送一，折后人均消费低至$115即可叹到半自助餐连主菜，绝对是城中不容错过的午餐之选！
5月13日3pm开抢
【铜锣湾珀丽酒店｜半自助午餐买一送一・自助吧买一送一】
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珀丽酒店半自助午餐/自助吧买1送1！低至$115叹煎盲鳍鱼/酱烤猪肋骨
铜锣湾珀丽酒店推出半自助午餐及自助吧买一送一优惠，食客既能享用精致的自选主菜，又能无限品尝自助吧上的多款美食。自助吧选择众多，由烟三文鱼、冻肉拼盘，到冻熟虾、青口及各式沙律菜都应有尽有。热盘方面，则有暖心的中西汤品、日式关东煮、惹味鸡肉串烧，而甜品吧则有面包布甸、水果布甸、朱古力蛋糕、朱古力喷泉及雪糕等，选择丰富。
至于同样做买1送1优惠的半自助午餐主菜同样出色，三选一的主菜包括嫩滑的香煎盲鳍鱼柳配白酒忌廉汁、肉质软腍入味的酱烤猪肋骨，以及充满香草风味的鸡丝扁意粉。若想让午餐体验再升华，只需另加$99，即可升级至烧羊架配烧汁或烧肉眼配红酒汁，倍添奢华享受。
【铜锣湾珀丽酒店｜买一送一】半自助午餐（12:00 - 14:30）
- 优惠价︰$230/2位，平均$115/位（原价$229/位）（已包括原价加一服务费）
- 套餐包含：自助吧+精选主菜（三选一）
- 用餐时间：星期一至日均适用
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【铜锣湾珀丽酒店｜买一送一】自助吧（12:00 - 14:30）
- 优惠价︰$200/2位，平均$100/位（原价$207/位）（已包括原价加一服务费）
- 套餐包含：自助吧（不含主菜）
- 用餐时间：星期一至日均适用
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铜锣湾珀丽酒店优惠详情：
- 优惠预订期：2026年5月13日3pm至5月19日11:59pm
- 用餐日期：2026年5月14日至7月6日
- 地址：香港铜锣湾信德街 8 号香港珀丽酒店 2 楼
- >>按此预订<<
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