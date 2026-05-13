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马莎一连5日快闪78折！全线门市食品/饮品/服饰大劈价 必抢龙虾汤/芝士/零食

饮食
更新时间：12:02 2026-05-13 HKT
发布时间：12:02 2026-05-13 HKT

深受香港市民喜爱的英国知名品牌马莎百货（Marks & Spencer），以其高质服饰、食品及家居用品闻名。最近M&S宣布由即日起一连5日推出备受期待的「Friends & Family」优惠，购物人气服饰、食品及饮品等精选货品满额即享78折，无论是为衣橱添置春夏新装，或是在家享受英式美食，都是不容错过的最佳时机。

马莎食品一连5日78折优惠！必抢芝士/龙虾汤/零食/急冻食品

马莎百货的食品一向是许多顾客的寻宝地，由经典的牛油酥饼、各式果酱，到世界各地的精选葡萄酒及方便快捷的急冻美食，甚至人气大热的龙虾汤都应有尽有。M&S由即日起至5月17日一连5日，推出Friends & Family优惠，食品及饮品部同样适用，顾客只需净值消费满$100或以上，即享78折。不妨选购各款人气零食或高品质烹饪材料，为家人餐桌增添更多英伦风味。

M&S服饰同样设优惠 3件即享78折

另外，随著天气回暖，亦是时候为衣橱换上新气象。M&S的服装系列以优质面料及经典剪裁著称，涵盖日常休闲服、办公室上班服饰到舒适的内衣都有。于这次优惠期间，只要选购3件或以上的服饰系列产品，即可享78折优惠，轻松打造英伦春夏风格。

马莎百货「Friends & Family」优惠详情

  • 日期：即日起至5月17日
  • 地点：全线M&S马莎门店 >>按此<<
  • 优惠内容：
  • 服饰购买3件或以上即可享78折
  • 食品及饮品︰净值消费满$100或以上即享78折
  • 使用方法：于付款时向收银员出示相关优惠宣传图即可

资料来源︰Marks and Spencer

延伸阅读︰千海水产海鲜放题长者88折优惠！生日免费1位+送蛋糕 符合1条件即享 限指定分店

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