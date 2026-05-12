凤城酒家震撼优惠！凤爪排骨饭/水晶虾饺低至$10.8起 烧味粉面＋点心$40.8

凤城酒家作为经典粤菜的代表，向来以其传统顺德手工菜及精致点心深受食客爱戴。近期，凤城酒家旗下四间分店联合推出「午茶之优」推广，让大众在悠闲的下午时光，能以超值的价钱品尝到一系列高品质的点心、粉面及烧味。当中铜锣湾分店的$40.8孖宝组合，更是为一众食客带来无与伦比的午茶惊喜！

铜锣湾凤城酒家$40.8孖宝组合 粉面点心自由配

凤城酒家旗下四间分店联合推出「午茶之优」推广。

凤城酒家旗下四间分店联合推出「午茶之优」推广。

位于礼顿道的分店每日下午2时至4时入座，即可享用$40.8午茶孖宝优惠。食客可先从叉烧、油鸡或驰名烧鹅中选择一款，搭配米线、米粉或生面，组成一碗暖心的烧味粉面。组合更包含一款精选点心，例如皮薄馅满的「鲜虾苋菜饺」，或是香口惹味的「鲮鱼酿西椒」，让口感层次更为丰富。

单点美食同样有惊喜，暖胃饱肚的凤爪排骨饭只需$10.8、必食的水晶鲜虾饺低至$12.8、香口惹味的沙姜鸡脚$58，选择非常丰富。

九龙湾分店限定 $25叹星级特价点心

为犒劳平日辛劳的上班族，九龙湾MegaBox分店在星期一至六（公众假期除外）的下午2时至5时，特别推出$25特价茗点，包括以龙虾汤烹调、鲜味提升的「龙虾汤鲜竹卷」，以及在传统烧卖上铺满樱花虾、增添咸香风味的「樱花虾烧卖」。同场亦有多款$32起的特优粉面饭，是午间偷闲的最佳配搭。

上环分店怀旧粉面小食巡礼 荃湾周末限定小食粉面

上环分店则主打多款闻名厨师团队制作的烧味粉面及怀旧小食。其「龙虾汤海皇泡饭」汤底浓郁，鲜味十足；而「招牌凤城炒饭」则镬气十足，是每桌必点的经典。此外，多款优惠茗点同样不容错过，例如晶莹剔透的「必食鲜虾饺」与软糯香甜的「菲林芝麻卷」，都是品尝传统手艺的绝佳选择。

荃湾愉景新城分店则专为周末及假日设计了独家餐单。食客可在下午2时至5时，品尝到一系列$42起的精致小食，例如外脆内嫩的「金砖豆腐粒」，以及麻辣开胃的「顺口水鸡」。主食方面，「均安肉丝炒面」与「豉椒生鱼片炒河」镬气十足，完美展示出粤菜大厨的功架。

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