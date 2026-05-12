连锁烧味店唐顺兴大劈价！叉烧/卤水鸭饭每盒$20 送咸蛋+甜酸菜 限定3分店全日供应

在物价持续上涨的年代，想寻找经济实惠又美味的一餐并不容易。香港知名连锁烧味品牌「唐顺兴」，素来以CP值高的烧腊快餐深受街坊欢迎，最近更有网民于社交平台分享，表示发现店家推出突发优惠，指定烧味饭每盒只售$20，而且是全日供应，引来不少食客关注及讨论。

烧味店唐顺兴叉烧饭/卤水鸭饭特价！每盒$20送咸蛋+甜酸菜

港知名连锁烧味品牌「唐顺兴」推出突发优惠，指定烧味饭每盒只售$20。

这两款特价烧味饭只限3间分店供应，包括旺角、大埔及观塘瑞和街分店，而且是全日有售。

连锁烧味店唐顺兴这次推出的限时特价优惠，主角是两款经典港式烧味饭，包括叉烧饭及卤水鸭饭。从网民分享的宣传图片所见，原价$27的烧味饭，现在只需$20即可享用到。更有诚意是，每盒饭还会附送半只咸蛋解腻的甜酸菜，非常抵食，绝对是午餐或晚餐的超值之选。

这优惠一出，随即有网民在社交平台分享帮衬过的体验，大赞「正常份量，男士也够」，亦有人表示「叉烧排满饭盒面，OK㗎」，指优惠饭的份量并无将货就价。据唐顺兴表示，这两款特价烧味饭只限3间分店供应，包括旺角、大埔及观塘瑞和街分店，而且是全日有售，但暂时未知优点限期。

唐顺兴烧味优惠

供应日期︰即日起至另行通知

优惠内容︰叉烧饭或卤水鸭饭$20/盒，附送半个咸蛋及甜酸菜

适用分店：旺角、大埔及观塘瑞和街

资料来源︰香港茶餐厅及美食关注组