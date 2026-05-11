丽晶酒店自助餐必抢75折优惠！豪叹花胶/海参/鲍鱼/龙虾/鳕场蟹脚/拖罗/片皮鸭/鸭肝
发布时间：11:33 2026-05-11 HKT
城中享负盛名的自助餐「天花板」——香港丽晶酒店（Regent Hong Kong）的港畔餐厅（Harbourside），最近推出四人同行75折震撼优惠，让食客以超值价钱，体验一场无与伦比的环球美食盛宴，一边饱览维港璀璨夜景，一边沉醉於琳瑯满目的顶级佳肴之中！
【丽晶酒店港畔餐厅自助餐优惠】
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丽晶酒店港畔餐厅自助餐 必食极上时令海鲜与即开拖罗
港畔餐厅的自助晚餐向来以其豪华的海鲜阵容而闻名。食客甫踏进餐厅，目光定必被堆积如山的冰镇海鲜所吸引。当中包括肉质饱满鲜甜的 面包蟹 与 鳕场蟹脚，每一口都是来自海洋的极致鲜味。刺身吧台亦是焦点所在，由师傅即席切制的 拖罗（Toro）刺身 油脂丰腴，入口即融，旁边还有晶莹剔透的 三文鱼子，甘香鲜美。不仅如此，西式热盘中的 即煮新鲜龙虾 更是回本之选，食客可自选烹调方式，确保每一口龙虾肉都爽弹惹味，尽显食材的原味道。
矜贵环球热荤盛宴 鲍鱼/花胶/海参/鹅掌/烤牛扒/片皮鸭/
除了令人惊艳的海鲜，港畔餐厅的热荤选择同样一丝不苟。热盘区汇集了中西美食精髓，犹如一个国际美食市集。焦点菜式包括矜贵的 煎鸭肝，外皮香脆，内里软嫩；中式炖品则有滋补养颜的 鲍鱼、花胶、海参及鹅掌，尽显奢华气派。肉食爱好者绝不能错过即切区的 烤西冷牛扒 和 烤羊架，火候控制得恰到好处，肉汁丰盈。此外，充满京城风味的 片皮鸭，由师傅现场表演切割，饼皮薄韧，鸭肉香嫩，配上秘制酱料，滋味无穷。最后，别忘了为这趟美食之旅画上完美句号，餐厅自家制的各式甜品和手工雪糕，定能满足您的甜品胃。
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优惠内容:
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原价：HK$1,098/位 (已包加一服务费)
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KKday优惠 (4人同行)：HK$3,596/4位 (平均 HK$899/位)
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ZA Bank 信用卡额外优惠：预订时输入优惠码 ZAREGENTR2，即享4人同行再减 HK$330 的折扣。
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最终优惠价 (4人同行)：HK$3,266/4位 (平均约 HK$817/位)
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推广及用餐期限：
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优惠预订期: 即日起至2026年5月17日
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适用用餐日期: 即日起至2026年5月31日
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用餐时段：
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星期日至四: 晚上 6:00 至 10:00
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星期五及六: 晚上 5:30 至 8:00 或 晚上 8:30 至 11:00
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地址：九龙尖沙咀梳士巴利道18号香港丽晶酒店
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条款细则：
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优惠需通过指定平台预订，并视乎座位供应情况而定。
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所有价格已包含加一服务费。
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优惠码及信用卡优惠受相关条款及细则约束。
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