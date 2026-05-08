北京楼片皮鸭优惠套餐！人均$200有找叹米芝莲级京菜 网民大赞：服务一百分

历史悠久、家喻户晓的「北京楼」，是许多香港家庭聚餐的星级之选，以其正宗的京菜和驰名的片皮鸭深受食客爱戴。最近，位于元朗YOHO MALL的北京楼推出「全日孖宝优惠」，让顾客能以震撼的优惠价钱，品尝餐厅的多款招牌菜式，例如经典的「北京填鸭」配小菜，套餐价仅需$288，消息一出，旋即引来网民热烈讨论，大赞「好平」、「抵食」！

北京楼$200起叹两餸套餐 片皮鸭/黄花鱼/羊肋排任拣

位于元朗YOHO MALL的北京楼推出「全日孖宝优惠」。

这次「全日孖宝优惠」诚意十足，精选了四款超值的二人套餐。每款套餐均包含一道荤菜和一道素菜，定价由$198至$288不等。食客可以根据个人喜好，选择心仪的组合。

A餐「北京填鸭」($288)： 作为镇店之宝，北京楼的片皮鸭绝对不容错过。师傅将烤至金黄酥脆的鸭皮片下，搭配柔嫩的鸭肉、青瓜、京葱和薄饼同吃，口感层次丰富，满口油香。套餐还附有清爽的「虫草花莴苣丝」，正好平衡鸭肉的丰腴感。

C餐「孜然羊肋排」($208)： 另一款备受网民推荐的菜式，羊肋排以孜然等香料烤制，肉质软嫩多汁，膻味不重而充满香气。套餐搭配的「芙蓉明虾」，是以嫩滑的赛螃蟹蛋白，配上爽口弹牙的大虾，口感清淡鲜美，是老少咸宜的选择。

其他精选组合： 喜欢香口菜式的可以选择「戈壁风沙鸡」配「腿茸奶油津白」($198)，或者「黑醋黄花鱼」配「黄金三鲜烩豆腐」($268)，同样是经典的配搭。

优惠推出后，不少网民在社交平台分享食后感，除了对食物味道赞不绝口，更一致称赞餐厅的服务态度。有网民留言指「服务一百分」、「坐得舒服」，认为在如此舒适的环境下，享用高水准的菜肴，性价比极高，「每个人平均都唔使$200」。更有食客表示，趁著母亲节前夕带父母前往，全家都吃得非常满意，绝对是庆祝节日的最佳选择。

北京楼「全日孖宝优惠」