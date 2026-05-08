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北京楼片皮鸭优惠套餐！人均$200有找叹米芝莲级京菜 网民大赞：服务一百分

饮食
更新时间：19:22 2026-05-08 HKT
发布时间：19:22 2026-05-08 HKT

历史悠久、家喻户晓的「北京楼」，是许多香港家庭聚餐的星级之选，以其正宗的京菜和驰名的片皮鸭深受食客爱戴。最近，位于元朗YOHO MALL的北京楼推出「全日孖宝优惠」，让顾客能以震撼的优惠价钱，品尝餐厅的多款招牌菜式，例如经典的「北京填鸭」配小菜，套餐价仅需$288，消息一出，旋即引来网民热烈讨论，大赞「好平」、「抵食」！

北京楼$200起叹两餸套餐 片皮鸭/黄花鱼/羊肋排任拣

位于元朗YOHO MALL的北京楼推出「全日孖宝优惠」。
位于元朗YOHO MALL的北京楼推出「全日孖宝优惠」。

这次「全日孖宝优惠」诚意十足，精选了四款超值的二人套餐。每款套餐均包含一道荤菜和一道素菜，定价由$198至$288不等。食客可以根据个人喜好，选择心仪的组合。

  • A餐「北京填鸭」($288)： 作为镇店之宝，北京楼的片皮鸭绝对不容错过。师傅将烤至金黄酥脆的鸭皮片下，搭配柔嫩的鸭肉、青瓜、京葱和薄饼同吃，口感层次丰富，满口油香。套餐还附有清爽的「虫草花莴苣丝」，正好平衡鸭肉的丰腴感。

  • C餐「孜然羊肋排」($208)： 另一款备受网民推荐的菜式，羊肋排以孜然等香料烤制，肉质软嫩多汁，膻味不重而充满香气。套餐搭配的「芙蓉明虾」，是以嫩滑的赛螃蟹蛋白，配上爽口弹牙的大虾，口感清淡鲜美，是老少咸宜的选择。

  • 其他精选组合： 喜欢香口菜式的可以选择「戈壁风沙鸡」配「腿茸奶油津白」($198)，或者「黑醋黄花鱼」配「黄金三鲜烩豆腐」($268)，同样是经典的配搭。

优惠推出后，不少网民在社交平台分享食后感，除了对食物味道赞不绝口，更一致称赞餐厅的服务态度。有网民留言指「服务一百分」、「坐得舒服」，认为在如此舒适的环境下，享用高水准的菜肴，性价比极高，「每个人平均都唔使$200」。更有食客表示，趁著母亲节前夕带父母前往，全家都吃得非常满意，绝对是庆祝节日的最佳选择。

 

北京楼「全日孖宝优惠」

  • 餐厅： 北京楼 (元朗YOHO MALL店)

  • 地址： 元朗元龙街9号YOHO MALL I L1楼1058号舖

  • 优惠时段： 星期一至五 11:30-15:30 及 18:00-22:00 (公众假期除外)

  • 优惠详情：

    • A. 北京填鸭 (半只) + 虫草花莴苣丝 (例) $288

    • B. 黑醋黄花鱼 (1条) + 黄金三鲜烩豆腐 $268

    • C. 孜然羊肋排 (例) + 芙蓉明虾 (例) $208

    • D. 戈壁风沙鸡 (半只) + 腿茸奶油津白 $198

  • 条款及细则：

    • 优惠只适用于堂食散座。

    • 须另收茶位费、前菜费及加一服务费 (以原价计算)。

    • 每台每次可拣选两款孖宝优惠，并可与「晚市主餐牌75折」并用。

    • 不可与其他信用卡推广、折扣优惠及飞行里数奖赏同时使用。

    • 详情请向餐厅查询，美心食品有限公司保留最终决定权。

 

同场加映：元朗松记烧鹅重开！30年老字号一度结业 进驻金记烧腊旧舖位 曾陷天价粉葛汤争议

 

 

 

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