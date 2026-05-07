屯门「名物」米线冲出大西北！观塘开设九龙区首店 必食招牌酸麻金汤米线/猪颈肉 网民期待：支持每区插旗！
更新时间：15:27 2026-05-07 HKT
发布时间：15:27 2026-05-07 HKT
发布时间：15:27 2026-05-07 HKT
被誉为屯门「名物」的云川米线．红薯粉主打焦香猪颈肉、腩肉以及酸麻金汤米线，除了深受区内食客支持外，亦吸引区外人士到屯门、元朗区慕名一试。最近，有港人发现云川即将冲出大西北，选址观塘商场开设九龙区首店，令不少附近打工仔及网友们期待：「支持每区插旗！」
屯门「名物」米线冲出大西北！观塘开设九龙区首店 必食招牌酸麻金汤米线
「云川米线．红薯粉」目前于屯门、元朗、天水围等地区开设12间分店，作为「屯门名物」一向深受区内外食客欢迎，甚至不惜长途跋涉到屯门一带只为一尝其美食。最近，有港人发现云川即将冲出大西北，选址观塘三布目商场开设其九龙区首店，从舖位围板可见，云川米线预计将于8月开业。云川除了招牌必食的酸麻金汤米线之外，店内亦有不少小食可选，如麻辣韭菜猪红、手撕鸡等。
网民期待：支持每区插旗！
对于云川冲出大西北，不少网民支持云川每区都开店，「支持每区插旗」、「云川系每个米线人嘅天堂，应该开匀十八区」、「第一次冲出大西北竟然系KT（观塘）」。附近打工仔相当期待云川开分店，「每日收工走转观塘先，猪颈肉米线世一」、「喺公司隔离，正！」；也有港岛区人士表示港岛市民需要云川，「港岛区好需要一间分店，中上环、金钟、湾仔、铜锣湾求其揾笪地方开就得」，足见其大人气吸引力！
云川米线．红薯粉分店
1.盈丰店
- 地址：屯门良德街9号盈丰商场地下A27号舖
- 营业时间：上午10:30至晚上9:30
- 联络电话：2460 2227
2.美乐店
- 地址：屯门湖翠号2号美乐花园地下46号舖
- 营业时间：上午10:30至晚上10:00
- 联络电话：3113 2171
3.卓尔店
- 地址：屯门石排头径1号卓尔广场3楼316号舖
- 营业时间：上午10:30至晚上9:30
- 联络电话：3998 3153
4.NOVO店
- 地址：屯门欣宝路8号NOVO WALK地下11号舖
- 营业时间：上午10:30至晚上9:30
- 联络电话：3689 8603
5.虹桥店
- 地址：屯门井财街富丽大厦地下F舖
- 营业时间：上午11:00至晚上10:30
- 联络电话：3705 9370
6.贝尔特店
- 地址：屯门震寰路6号贝尔特酒店地下2D舖
- 营业时间：上午10:30至晚上9:30
- 联络电话：3619 7180
7.御海湾店
- 地址：屯门海皇路23号御海湾地下10-11号舖
- 营业时间：上午10:30至晚上9:30
- 联络电话：2110 2126
8.泰祥店
- 地址：元朗泰祥街14号盛发大厦9号舖
- 营业时间：上午10:30至晚上10:00
- 联络电话：3101 9861
9.凤琴店
- 地址：元朗凤琴街22号金龙楼地下16号舖
- 营业时间：上午10:30至晚上9:30
- 联络电话：2151 3427
10.洪水桥店
- 地址：洪水桥洪元路6号乐翘楼地下1号舖
- 营业时间：上午10:30至晚上9:30
- 联络电话：2116 5643
11.湿地公园店
- 地址：天水围湿地公园路9号WETLAND SEASONS PARK地下5号舖
- 营业时间：上午10:30至晚上9:30
- 联络电话：2626 1026
12.银座店
- 地址：天水围天恩路12-18号+WOO嘉湖二期1楼108号舖
- 营业时间：上午10:30至晚上9:30
- 联络电话：2116 5641
文：RY
资料及图片来源：Threads
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