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连锁粉面档「卖」配方？开班授徒揭秘鱼蛋/牛腩配方 无惧抢生意 声明「有意自行开舖」优先

饮食
更新时间：15:14 2026-05-07 HKT
发布时间：15:14 2026-05-07 HKT

食品秘方，是一间食店的灵魂，一般店家都会视如珍宝防止外传，杜绝被同行抢生意的机会，不过最近就有一间连锁粉面档「田记」反其道而行。「田记鱼蛋牛腩专门店」在社交平台宣布，将举办「技术培训」课程，由创办人在退休前亲自传授经营多年的招牌鱼蛋及牛腩秘方，更声明「有意自行开舖」者将获优先考虑！

田记鱼蛋牛腩专门店收钱开班 公开多年鱼蛋/鱼片/牛腩秘方

「田记鱼蛋牛腩专门店」近日在其官方社交平台上，发布「技术培训」招生帖文。根据帖文内容，是次课程并非「纸上谈兵」的兴趣班，而是为「有意投身饮食业或将来创业人士」而设的「技术传授」，由田老板在退休前亲自主理，标明是「收费学艺」。

课程内容将会「完整配方公开（非坊间简化版本）」，包括经营超过「30年鱼蛋鱼片鱼角制作」的秘诀，从挑选鱼货、鱼肉调配、打浆到成型，以及其「招牌牛腩＋汤底配方」等。店家要求有兴趣的报名者，需先提供个人资料及「学习目的」，并表明会优先考虑有意创业、投身饮食业的申请人。

开业逾30年 创办人退休前技术传授

「田记鱼蛋牛腩专门店」在太子、油麻地及大角咀设有三间分店。品牌开业逾30年，于太子塘尾店自设工场，标榜「香港制造」。店家曾透露其鱼蛋由「百分百新鲜黄门鳝 x 䱛仔鱼」制成，每日在自家工场新鲜打制，口感结实弹牙，鱼味浓郁。

至于牛腩，除了知名的「崩沙牛腩」，其「金牌牛腩」同样出色，牛味香浓、肉质软嫩，获不少食客大赞「高质唔痴牙」。此外，店家的云吞亦同样受欢迎，虾肉比例充足，味道鲜甜。

 

资料及图片来源：田记鱼蛋牛腩专门店 Mr Tin HK Cuisine

 

同场加映：精品面包店疑用「预制」蛋液？港人震惊「以为材料新鲜」 网民3点反称：好普遍㗎咋

 

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