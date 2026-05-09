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北角甜品店重现集体回忆？前「许留山」店长开舖卖芒椰奶西／芦荟爽爆红 网民集体「朝圣」：好挂住

饮食
更新时间：11:00 2026-05-09 HKT
发布时间：11:00 2026-05-09 HKT

香港人对旧有品牌总有一份情意结，当充满集体回忆的品牌消失，总教人婉惜。近日，有网民发现位于北角的「勤记甜品店」，是由一名曾在连锁甜品店「许留山」工作20年的前店长自立门户开设，因其甜品款式及味道与「许留山」高度相似，而引发网上热议，不少网民形容为「许留山复活」，更特意前往「朝圣」！

北角「勤记甜品店」爆红 前店长复刻「许留山」经典芒果系列

近日有网民于社交平台Threads上分享，指北角一间名为「勤记甜品店」的甜品与昔日的「许留山」味道非常相似。据了解，该店老板娘曾是「许留山」的店长，拥有20年经验。「勤记甜品店」的餐牌设计与甜品款式，确实与昔日的「许留山」有异曲同工之妙。皇牌产品同样以芒果系列为主，例如「芒果小丸子」（$35）、「芒果芦荟爽」（$28）、「芒椰奶西」（$28）及「粒粒芒果爽」（$28）等，价钱亦相当公道。有食客在网上兴奋分享，表示「menu内容同以前许留山9成似」，更有人大赞「真系好似𠮶个味！」

「许留山」全线结业多年 网民难忘集体回忆

已于2021年底在香港全线结业的「许留山」，最高峰时期在香港的分店多达55间，遍布香港、九龙及新界，其结业曾让不少港人感到可惜。「勤记甜品店」的出现，触动了港人对「许留山」这个品牌的集体回忆。

大批网民纷纷表示怀念，并计划前往光顾。不少食客在分享中大赞甜品「真材实料」，「芒果小丸子超级足料！呢个价钱真系好抵食」。有居住在九龙的市民表示：「我今日专登由九龙坐车过海去到朝圣，超好味，真材实料，有许留山嘅味道，下次我会再嚟！」反应相当热烈。不少网民更「许愿九龙湾/油尖旺开返间」，期望这份属于香港人的味道能够在更多地方重现。

 

勤记甜品店

  • 地址：北角英皇道293-299号璇宫大厦地下2号舖
  • 电话：6247 9131

 

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