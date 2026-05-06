出街食饭价格高？讨论区热议物价飙升「以前三四十蚊有汤有饭」 网民：睇你食咩姐

外出用膳是香港人生活的一部分，然而随著物价不断上涨，这项日常开销正成为市民日益沉重的负担。近日，有网民在社交平台以「物价癫到咁」为题，感叹如今外出用餐价格高昂，一个简单的午餐动辄「闲闲地六七十」，引发了不少网民共鸣。

网民感叹「物价癫到咁」 求推介「良心价」餐厅

有网民感叹如今外出用餐价格高昂。 (网上图片)

有网民近日在网上讨论区发帖，大叹香港现在「物价癫到咁」，指以往「三四十蚊有汤有饭有茶」的日子已不复再，「而家闲闲地六七十，仲要加一」。网民又询问大众，一星期还会外出用餐多少次，并求网民分享哪里还有「良心价」的餐厅，希望「等大家可以去帮衬」。

通胀压力引网民共鸣 「早餐$45 午餐$70」

该网民的帖子道出了许多人的心声，不少人留言表示深有同感。有网民分享，即使是近年流行的「两餸饭」，品质和份量也大不如前。他提到楼下一家新开的餐厅，一份售价40元的两餸饭「饭少餸少个盒细」，即使单点价值54元的「净餸」，份量也只装满了小盒子约「1/3」，让他不禁直言「X街到咁做生意」，并表示「我宁愿加多少少去食大家乐焗猪好过，起码食得饱」。亦有网民列出日常开支，慨叹「早餐$45，午餐$70，晚餐$100」，生活成本显著增加。

讨论中，网民提出了各种应对策略与观点。一部分人选择更经济的方案，例如转食「两餸饭」、寻找仅存的「廿蚊烧味饭」、在「旺角熟食中心」寻找廉价美食，甚至有人称已改为「食二手饭」或从「淘宝一箱箱杯面咁入」以节省开支。

物价上涨非香港独有？ 网民：睇下外国再讲

然而，亦有意见认为物价上涨并非香港独有问题。有网民指出，「物价癫唔系单单香港问题」，认为全球「所有原料成本上升」，并以「台北、新加坡」为例，指其物价也比疫情前贵了不少。另有观点将矛头指向外围因素，认为是外国「输出通胀，狂印银纸」导致购买力下降。同时，也有网民将香港与欧美国家比较，反驳道：「试下去美国同欧州睇下当地物价点先啦！」