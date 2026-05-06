大快活长者加码优惠！母亲节起一连7日 凭咭叹餐即减$6 附快活关爱长者咭申请方法
更新时间：15:05 2026-05-06 HKT
发布时间：15:05 2026-05-06 HKT
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深受香港市民喜爱的连锁快餐店大快活，为迎接母亲节，特别推出「母亲节窝心优惠加码」的限时长者优惠，向银发族表达关怀与敬意。一连7日只需凭快活关爱长者咭于惠顾美食，即可减$6，让长者能以更优惠的价钱，与家人共享一顿温馨的美食。
大快活长者母亲节加码优惠！一连7日减$6
为了让长者们在母亲节期间感受到额外的温暖，大快活由5月10日母亲节起，推出「窝心优惠加码」活动。在当日起一连7日的优惠期内，老友记只需出示快活关爱长者咭，无论于任何时段消费，于点餐时出示此咭，该笔消费即可享$6的现金折扣。
这优惠适用于大快活早、午、下午茶或晚市时段，无论是想品尝一顿充满港式风味的招牌焗猪扒饭，还是选择热辣辣的小菜及醒神早餐等，都能享受到这次的窝心优惠，让长者们在庆祝节日的同时，也能轻松悭钱。
长者专属福利 快活关爱长者咭申请方法
要享受此项优惠，长者需持有大快活特别为银发族而设的快活关爱长者咭。申请手续非常简单，凡年满65岁或以上的香港居民，只需携同有效的身份证明文件（如长者咭或身份证），亲临任何一间大快活分店，即可免费办理申请。成功申请后，便可即时享用老友记的专属福利。
大快活母亲节长者优惠
- 日期︰5月10日至5月16日
- 地点︰全线分店 >>按此<<
- 优惠内容：凭快活关爱长者咭惠顾，全单即减$6，以单一发票计算。
- 条款细则：优惠不能与其他推广活动同时使用
资料来源︰大快活 Fairwood
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