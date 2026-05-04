万怡酒店自助餐长者买一送一！低至$311叹生蚝/蟹脚/刺身 母亲节/父亲节优惠同步登场

位于西环的香港万怡酒店MoMo Café，向来以其丰富多样的自助餐选择和舒适的用餐环境，成为家庭聚会和朋友畅饮的热门地点。最近，MoMo Café再度与旅游体验平台KKday合作，推出一系列震撼的自助餐快闪优惠，当中包括极具吸引力的长者晚市自助餐买一送一，折后人均仅$311起，绝对是近期最不容错过的餐饮推广之一。

香港万怡酒店MoMo Café 长者晚市自助餐激抵买一送一

MoMo Café 推出海鲜晚餐自助餐「长者买一送一」优惠。

MoMo Café深明长者对美食的喜爱，特别推出海鲜晚餐自助餐「长者买一送一」优惠。星期一至四两位长者同行，平均每位只需$311；即使在较受欢迎的星期五至日及公众假期，人均也只是$330。在这个价钱下，长者们可以尽情享用琳瑯满目的冰镇海鲜，包括鲜甜的雪场蟹脚、即开生蚝、弹牙鲜虾等，还有无限量供应的刺身，性价比极高。

母亲节窝心献礼 自助午餐低至5折

为庆祝母亲节，MoMo Café亦准备了丰盛的自助午餐及晚餐。5月9日当天的午市自助餐提供快闪5折优惠，成人每位只需$228，即可品尝冰镇海鲜、多款刺身、香醋猪脚姜等地道美食，每位成人更可获赠新鲜即开生蚝两只。晚餐则有早鸟6折优惠，预订6位或以上成人/长者，更可获赠红酒或白酒一支，为妈妈送上最温馨的祝福。

父亲节早鸟优惠 叹生蚝/红酒烧鸭/烧羊腿

紧接而来，父亲节（6月20至21日）亦有专属的早鸟优惠。晚市海鲜自助餐低至65折，成人每位$449起。届时除了有招牌的冰镇海鲜和纽西兰肉眼牛扒，更会加入多款父亲节主题精选菜式，例如特式红酒烧鸭及红烧乳鸽等，必定能满足爸爸们的味蕾。

由6月起至8月31日，MoMo Café将换上全新「南洋薰风・惹味之夏」主题，为食客带来一系列充满东南亚风味的佳肴。主题美食包括开胃的冬阴功汤、泰式椰子鸡汤、香茅青柠蒸石斑柳、新加坡参巴炒海鲜及越式蔗虾等，让食客在炎炎夏日中，也能透过味觉感受一趟热情奔放的南洋美食之旅。



5月5日下午6时开抢

【西环万怡酒店 MoMo Café 自助餐优惠】

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