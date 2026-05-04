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佳宝超市8折优惠再临！庆祝母亲节一连8日全线扫平货 蔬果/肉类海鲜/米油酱醋劲减

饮食
更新时间：12:53 2026-05-04 HKT
发布时间：12:53 2026-05-04 HKT

深受家庭主妇欢迎的佳宝食品超级市场，以亲民的价格和遍布各区的便利性见称。继4月底的优惠活动后，佳宝再次掀起价格战，宣布将于母亲节期间推出全线8折的震撼优惠，涵盖新鲜食品至粮油杂货，让孝顺的子女们能以最实惠的价钱，为妈妈准备一顿丰富大餐！

佳宝食品超级市场母亲节优惠 全场货品低至8折

继4月底的优惠活动后，佳宝再次掀起价格战。
继4月底的优惠活动后，佳宝再次掀起价格战。

为庆祝母亲节并向全港伟大的妈妈们致敬，佳宝食品超级市场推出了极具诚意的「母亲节大『折』日」活动。从2026年5月5日至5月12日，一连八天，全线分店的所有商品，包括日常所需的新鲜蔬果、肉类海鲜，到储粮必备的米油酱醋、罐头杂货，甚至是消暑解渴的饮品啤酒，通通享有8折优惠。无论是计划炮制九大簋，还是简单温馨的家常便饭，这次优惠都提供了一个绝佳的机会，让消费者能以更低成本办妥一桌好菜。

在肉类区，可以挑选新鲜的猪骨或鸡只，用来煲一锅滋补的老火汤，温暖妈妈的心。蔬菜水果方面，不妨选购时令的菜心、西兰花，为大餐增添纤维和维他命。此外，像是「金象牌」顶上茉莉香米、各种品牌的食油、酱油和「维达」纸巾等家庭必需品，亦是这次优惠中值得入手的重点，助您轻松以优惠价填满家中储物柜。

优惠浪接浪 街坊热议格价策略

是次母亲节优惠仅与4月底的「压轴献礼」相隔短短5日，如此频密的促销活动，随即在网上引发热烈讨论。有网民表示欢迎，认为能持续买到平价货品是好事；但亦有消费者认为，部分货品可能存在「先加价后打折」的情况，折扣后的价格与平时相差无几。尽管意见不一，但大部分市民仍抱持「格价精明眼」的态度，建议购物前多作比较，确保能真正享受到折扣带来的好处。无论如何，佳宝频繁的优惠无疑为市场带来了更多竞争和话题。

 

佳宝食品超级市场优惠

  • 活动名称： 母亲节大「折」日

  • 优惠内容： 全线货品8折

  • 优惠期限： 2026年5月5日 至 5月12日

  • 适用分店： 全线佳宝食品超级市场分店

  • 条款细则：

    • 优惠适用于店内所有商品。

    • 图片只供参考，折扣以付款时自动扣除为准。

    • 货品/赠品数量有限，售/换完即止。

    • 如有任何争议，佳宝食品超级市场保留最终决定权。

 

同场加映：一粥面半价优惠！鲮鱼球肉丸粥/香茜鱼粒粥等低至$18起 星期一至三都有得减

 

 

 

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