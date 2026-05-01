乐富街坊酒楼推夜茶优惠！全场点心/烧味半价 2类人免茶免加一 宵夜饮到3am

对于夜猫子或需要深夜医肚食宵夜的市民来说，要在凌晨时分找到具水准的食肆并不容易。有网民发现位于乐富的街坊酒楼「食栈」，近日再度推夜茶时段，旋即成为区内热话，更大赞「抵食好味」。食栈的夜茶时段更设有超抵优惠，全场点心及小食均有半价，而2类人更可享免茶及免加一服务。

乐富酒楼食栈夜茶宵夜优惠！全场点心/小食半价 9:30pm至3am

近日有网民于社交平台群组「香港酒楼关注组」上发文，表示帮衬位于公司附近的乐富酒楼「食栈」，指「饮完夜茶开工去」、「生滚粥用的是新鲜肉」，更图文并茂大赞「抵食好味」。据网民指，食栈的夜茶时段是由晚上9:30至凌晨3时，而于夜茶时段更设有限定优惠，全场点心、小食及烧味均有半价，指定啤酒亦有买1送1优惠。

点心烧味逾40款 低至$18

从两张点心及小菜落单纸所见，酒楼夜市供应的点心款式众多，由虾饺、烧卖、鲜竹牛肉、沙爹金钱肚、蒜香排骨陈村粉、凤爪排骨饭、灌汤小笼包、芋泥炖鲜奶及开心果奶冻等，多达40款，而且全部半价，最平的小点只需$18、中点$19.5、大点$21、特点$22.5，而最贵的顶点则要$24。酒楼更于社交平台专页表示，有别于一般预制点心，店家是坚持即叫即做，以确保食客能尝到最新鲜的菜式。

另外小食及烧味方面同样有半价，如叉烧、白切鸡及烧鸭饭每碗只需$28、卤水及红烧皇子鸽每只$44、豉椒炒花甲$64；烧排骨、沙姜猪手粒、卤水掌翼及盐焗鸡脚等每款$4；而生滚咸鸡粥、第一刀粥及滑牛粥等只需$33，非常抵食。

学生哥专属 城大浸大师生免茶芥加一

食栈的位置邻近香港城市大学及香港浸会大学，因此酒楼亦特别为两校师生提供特别福利。只要在结帐时出示有效的学生证或职员证，即可免茶芥及加一服务费，让优惠「加码」，对于这两校的师生无疑是个叹宵夜的理想场地。此外，夜茶时段还有指定啤酒买1送的优惠，想与朋友畅饮同样合适。

食栈夜茶优惠

地址：乐富联合道182至188号（乐富站B出口步行约6分钟）

夜茶时段：9:30pm－3am

订座WhatsApp：6999 0055

条款及细则：优惠详情以餐厅最新公布为准；所有优惠及食品供应有限，售完即止。

资料来源︰ 香港酒楼关注组