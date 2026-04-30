酒楼职员疑分鱼翅后私赠熟客？食客目击网上公审「离晒大谱」 网民1点质疑：口讲无凭VS行内潜规则

不论是酒楼饮宴或是在贵宾房用餐，侍应大多会主动预先「分餸」，将菜肴及汤羹平均分配到个人碗碟中，避免大家因争相「夹餸」而感尴尬。近日，有食客到酒楼用餐时，发现侍应于贵宾房外将鱼翅分到碗内，期间竟私下先将一碗鱼翅赠予熟客，同时收取熟客一张「青蟹」。食客将于网上发文公审侍应，认为「离晒大谱」，有网民直言此为行内潜规则，也有网民凭1点质疑事情真伪：「口讲无凭！」

酒楼职员疑分鱼翅后私赠熟客？食客目击网上公审「离晒大谱」

近日有有食客于网上发文公审酒楼侍应，声称早前到一间酒楼用餐时，目击两位女侍应于贵宾房外将一锅鱼翅分到碗内，并准备分发给客人。此时，一名坐于大厅散枱的疑似熟客路过与侍应聊天，「姐姐转头拎咗一碗翅俾呢位熟客，呢个熟客俾咗张青蟹姐姐」，后来侍应将分好的鱼翅送进贵宾房内。

楼主认为侍应不该将客人的菜肴私下分予其他客人，「如果客人或者酒楼老板知道咁嘅情况，真系唔知咩反应」，并呼吁酒楼相关人士查看闭路电视，更表示现时$20未必吃到一碗碗仔翅，「何况食鱼翅，真系离晒大谱」。

网民1点质疑：口讲无凭VS行内潜规则

对于楼主公审侍应的行为，有曾于酒楼工作的网民表示一直以来行内都有潜规则，「几十年前已经有啦，不过就唔系畀客食，全部自己伙记食返，通常做酒席𠮶啲鱼翅系好满，最少都可以一碗仔」、「呢个系传统，乳猪燕翅可以分多几块／几碗，通常自己人食，其实厨房有啲煮完都食咗碗」、「好平常，我哋做酒楼整个扬州炒饭，做15人份量，比12人份量上枱，其他比服务你房间的员工食」

不过，有网民认为楼主帖文只附上两扇门的照片，没有侍应、熟客之余，甚至没有鱼翅，质疑事件真伪，「你影相拍片啦，你咁样即系讲乜都冇人信㖞」、「唔系唔信你，不过你得张咁嘅相」，甚至有网民认为楼主不清楚「熟客」身份便妄下判断，「可能系股东又或系老板亲朋戚友，俾小费又可能系礼貌」，加上楼主前后矛盾，先说熟客以「青蟹」（$10的俗称）打赏，后来又表示$20未能吃到一碗碗仔翅，故此对帖文内容抱有怀疑。

文：RY

资料及图片来源：香港酒楼关注组