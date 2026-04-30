Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

湾仔自助山震撼优惠！$251/位叹360°旋转海景自助餐 饱览维港靓景任食海鲜

饮食
更新时间：11:42 2026-04-30 HKT
发布时间：11:42 2026-04-30 HKT

坐拥香港唯一的360度旋转餐厅美誉，位于湾仔合和中心的「自助山」向来是亲友聚餐或情侣约会的热门之选，食客能一边享受美食，一边将维多利亚港的日夜景致尽收眼底。最近，餐厅更推出限时快闪优惠，以低至HK$251的震撼价即可体验自助午餐，享受一场味觉与视觉的双重盛宴！

4月30日 12:00开抢
【湾仔自助山快闪优惠】
>>按此预订<<

湾仔合和中心「自助山」优惠 任食海鲜/烧烤/铁板烧

「自助山」打破传统自助餐模式，以「即席烹调」概念而闻名。食客可以品尝到源源不绝送上的「即叫即煮」美食，确保每一口都是新鲜出炉的滋味。海鲜爱好者绝不能错过这里的即煮活虾，肉质鲜甜弹牙，令人回味。此外，时令冷盘海鲜区亦是焦点所在，除了海鲜，餐厅还提供多国菜式，包括香气扑鼻的明火烧烤、外脆内软的天妇罗、镬气十足的铁板烧以及风味浓郁的印度咖喱，满足不同食客的味蕾。

善用独家优惠码 生日同行享额外折扣

是次推广活动极具诚意，除了极吸引的快闪午餐价，更提供多种折扣方案。无论是自助午餐还是海鲜自助晚餐，只要输入独家优惠码【GWBUFFET】，即可享有HK$100的无门槛折扣。如果计划为亲友庆祝生日，四人同行享用自助晚餐更可享88折优惠，折后人均仅需HK$826，在璀璨夜景下庆祝更添气氛。此外，现场购买餐厅著名的金奖蝴蝶酥及琥珀合桃亦可享8折，让美味回忆延续。

4月30日 12:00开抢
【湾仔自助山快闪优惠】
>>按此预订<<

  • 预订日期： 2026年4月30日12:00至5月6日23:59

  • 使用日期： 2026年5月1日 至5月31日

  • 餐厅地址： 香港湾仔皇后大道东183号合和中心62楼

主要优惠一览：

  • 快闪1小时午餐： 不分时段，每位HK$251，可选 12:00-13:00 或 13:30-14:30

  • 快闪2小时午餐： 不分时段，每位HK$361，提供 12:00-14:00、12:15-14:15 或 12:30-14:30 时段选择

  • 生日优惠午餐 (4位同行)： 星期一至五人均HK$454；星期六、日及公众假期人均HK$601（需使用优惠码【GWBUFFET】）

  • 生日优惠晚餐 (4位同行)： 划一价人均HK$826（需使用优惠码【GWBUFFET】）

  • 母亲节自助晚餐： 适用于5月9-10日，成人使用优惠码后每位HK$897

  • 条款及细则：

    • 以上所有价格已包含加一服务费。

    • 旋转午餐费用已包括咖啡或茶一杯，其他饮品需另行收费。

    • 优惠受条款及细则约束，详情请参阅预订页面。

    • 优惠名额有限，售完即止。

 

同场加映：尖沙咀四星级酒店中菜厅4折优惠！$109点心套餐 叹乳鸽/虎虾/秘制叉烧/豆腐羹

 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
96岁「美艳亲王」罗艳卿现身寿宴 巨型镶钻翡翠套装雍容华贵 曾揭「悭出一条街」致富之道
96岁「美艳亲王」罗艳卿现身寿宴 巨型镶钻翡翠套装雍容华贵 曾揭「悭出一条街」致富之道
影视圈
21小时前
星岛申诉王| 70后中女高调晒约会豪食$3200大餐 「埋单侠」现身回应 结局大逆转
申诉热话
19小时前
京东MALL香港首店插旗湾仔！占地约3万呎 门市睇完实物再落单 官方：即场试清楚先买
京东MALL香港首店插旗湾仔！占地约3万呎 门市睇完实物再落单 官方：即场试清楚先买
时尚购物
20小时前
周润发跑步被指瘦到脱相 一原因影响肌肉显苍老 外貌不敌同期一男星
周润发跑步被指瘦到脱相 一原因影响肌肉显苍老 外貌不敌同期一男星
影视圈
17小时前
巴士「路口党」筑长蛇阵被轰自私 拣位自由惹议 网民教一句「咒语」即破解｜Juicy叮
巴士「路口党」筑长蛇阵被轰自私 拣位自由惹议 网民教一句「咒语」即破解｜Juicy叮
时事热话
21小时前
古天乐传秘婚女主角曝光 Gloria Lam林淑茵曾演《山村老尸》 疑结伴到韩国睇GD？
古天乐传秘婚女主角曝光 Gloria Lam林淑茵曾演《山村老尸》 疑结伴到韩国睇GD？
影视圈
17小时前
六旬厨师强奸淫辱二奶女儿7载重囚18年 官狠批行为堕落可耻 二奶为生活稳定竟无视女儿求助
六旬厨师强奸淫辱二奶女儿7载重囚18年 官痛斥行为堕落可耻 二奶为生活稳定竟无视女儿求助
社会
22小时前
东张西望｜待嫁貌美港女「美容变毁容」  全面红肿流脓影响视力  美容师老公狂侮辱：报警啦
东张西望｜待嫁貌美港女「美容变毁容」  全面红肿流脓影响视力  美容师老公狂侮辱：报警啦
影视圈
13小时前
星岛申诉王｜开箧忘记密码 网上教奇招自救 记者实测「无码解锁」行李箱神技
02:40
星岛申诉王｜开箧忘记密码网上5种方法自救 记者实测「无码解锁」行李箱
申诉热话
3小时前
坪石邨商场十室九空？街坊叹残忍「几十年嘅铺头全部结业」 逾50年历史屋邨重建未有期
坪石邨商场十室九空？街坊叹残忍「几十年嘅铺头全部结业」 逾50年历史屋邨重建未有期
生活百科
20小时前