湾仔自助山震撼优惠！$251/位叹360°旋转海景自助餐 饱览维港靓景任食海鲜

坐拥香港唯一的360度旋转餐厅美誉，位于湾仔合和中心的「自助山」向来是亲友聚餐或情侣约会的热门之选，食客能一边享受美食，一边将维多利亚港的日夜景致尽收眼底。最近，餐厅更推出限时快闪优惠，以低至HK$251的震撼价即可体验自助午餐，享受一场味觉与视觉的双重盛宴！

湾仔合和中心「自助山」优惠 任食海鲜/烧烤/铁板烧

「自助山」打破传统自助餐模式，以「即席烹调」概念而闻名。食客可以品尝到源源不绝送上的「即叫即煮」美食，确保每一口都是新鲜出炉的滋味。海鲜爱好者绝不能错过这里的即煮活虾，肉质鲜甜弹牙，令人回味。此外，时令冷盘海鲜区亦是焦点所在，除了海鲜，餐厅还提供多国菜式，包括香气扑鼻的明火烧烤、外脆内软的天妇罗、镬气十足的铁板烧以及风味浓郁的印度咖喱，满足不同食客的味蕾。

善用独家优惠码 生日同行享额外折扣

是次推广活动极具诚意，除了极吸引的快闪午餐价，更提供多种折扣方案。无论是自助午餐还是海鲜自助晚餐，只要输入独家优惠码【GWBUFFET】，即可享有HK$100的无门槛折扣。如果计划为亲友庆祝生日，四人同行享用自助晚餐更可享88折优惠，折后人均仅需HK$826，在璀璨夜景下庆祝更添气氛。此外，现场购买餐厅著名的金奖蝴蝶酥及琥珀合桃亦可享8折，让美味回忆延续。

预订日期： 2026年4月30日12:00至5月6日23:59

使用日期： 2026年5月1日 至5月31日

餐厅地址： 香港湾仔皇后大道东183号合和中心62楼

主要优惠一览：