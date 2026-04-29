元朗街市爆肌猪肉佬发起爆旋陀螺对决！胜者可获猪骨/瘦肉 开战背后有热血原因 网民：玩陀螺嘅细路长大了

要数近期最多人讨论的话题，非「爆旋陀螺」莫属。「爆旋陀螺」是90及千禧世代的经典玩具，近日再度翻红，热潮席卷香港及台湾。在公园或街头空地，不难发现大人细路围著「战斗盘」一战高下。这些热血对决更破天荒杀入日常生活，元朗同益街市一位肌肉结实的猪肉档主，向全港市民发出战帖，邀请大家到他的档口切磋陀螺技术，胜出者更能赢得猪骨或瘦肉作奖励！

90后猪肉档店东发「爆旋陀螺」战帖：赢咗请你食猪骨瘦肉



故事的主角是元朗同益街市猪肉档「业记」的第二代经营者，现年28岁的 JJ。这位年轻档主在社交平台上自称「元朗区猪肉陀螺战士」，更公开向大众发出对战邀请：「欢迎过嚟揾我对战，赢咗我请你食少少猪骨 or 瘦肉」。帖文附上他手起刀落的斩肉影片，以及十多个专业的「爆旋陀螺」与战斗盘。传统街市日常与热血动漫场景结合，瞬间引爆网络讨论。

数千网民热烈转载 「可唔可以用块砧板对战」

该挑战书在短短半日内已获得数千次转载，网民反应极为雀跃，纷纷幽默地留言，关心奖品细节：「师兄，赢咗可唔可以拎你1条柳梅」、「可唔可以切少少梅头第一刀？」。有网民更忽发奇想要求「可唔可以用块砧板做对战场地？」，并表示「之后会唔会有卖鱼盛、波菜莲参战㗎，到时候街市变对战战场」。

由于 JJ 本身有健身习惯，其健硕的身型和粗壮的手臂亦成为焦点。不少网民开玩笑称对其「装备」感到畏惧：「输咗系唔系要变免治猪肉」、「我而家唯一担心嘅系赢咗你，我行唔出呢个街市」、「切磋下无问题，但系你可唔可以袋返埋把刀先」。对于网民的调侃，JJ 则轻松回应：「身为一个专业嘅猪肉佬，有猪肉刀喺身都好正常姐」。

大细路重拾童年梦 热血「陀螺」连结街坊街里

为何一位猪肉佬会突然想用爆旋陀螺决一胜负？《星岛头条》联络到 JJ，他透露这一切都源于一份对童年的怀念。「细细个有玩过一两只（陀螺）同睇动漫，但个阵小朋友冇钱买，同埋当时嘅陀螺冇而家咁多组合，亦都冇咁多人玩。」JJ分享道，眼见近年这股「陀螺热」再度兴起，许多「大细路」纷纷重拾这个童年玩具，也让他燃起了重温旧梦的念头。

为了与同好们切磋交流，JJ 加入了同区街坊组成的「爆旋陀螺」群组。有眼利的群组成员从 JJ 的WhatsApp头像中，认出他是一位猪肉档主，便开玩笑问道：「如果赢咗你，可唔可以请我食猪肉？」这个玩笑一出，立即引发群组内的热烈回响，「成个group就讲话要排队对战我，赢猪肉食！」

群组成员甚至提议举办一场陀螺比赛，并请JJ赞助猪肉作为奖品。JJ 心想：「反正都系，不如就 po 上threads睇吓有冇人玩！」于是，一场将街市猪肉档变成「陀螺道场」的热血挑战就此诞生。这场由一个玩笑开始的挑战，意外地为传统街市注入了新潮、热血的元素，更透过一个简单的童年玩具，连结了不同年龄层的街坊。有不少网民都留言感叹：「玩陀螺既细路长大了」。

业记猪肉