何文田面包店陷「预制包」风波 拍制作片直线反击？网民唔收货 店方千字文回应......

预制面包风波｜去年11月，何文田一间面包店因被发现门外有急冻冬甩纸箱，而卷入「预制包」风波，引起大众对食物来源的关注。事隔数月，该店发布多条店舖工场制作面包的影片，疑似对预制包作出正面反击，店方在回应查询时强调「我哋嘅面包都系每日新鲜喺后边嘅厂房制造」！

陷「预制包」风波数月 何文田面包店公开制作片段

去年11月，有网民在社交平台发文，称在何文田一间港式面包店门外，发现数个印有内地冷冻烘焙食品品牌「奥昆」及「速冻甜甜圈50克」字样的纸箱，质疑「面包店买预制面包？」。事件迅速在网上发酵，当时有网民认为，虽然「预制食物已经无可避免」，但强调消费者「有权知道食紧乜」。亦有顾客表示，如果知道面包并非新鲜制作，将「不再光顾」。

在「预制包」风波沉寂数月后，该面包店于日前（4月26日）在社交平台专页上传了六条短片，展示师傅制作面包的过程。店家在帖文中写道：「小编冇师傅番5:00am 咁早，footage（素材）唔多」，并询问网民是否想看更多幕后花絮，称「有人想睇的话我努力尝试拍」，疑似正面反击早前「预制包」的指控。

面包店师傅人手搓揉面团 手工入馅放模具

从店家发布的片段可见，工场内有师傅正在进行多个面包制作工序，包括以人手搓揉及分割面团、为叉烧包包入内馅、将面团放入模具，以及为菠萝包铺上脆皮等。其中亦有片段展示师傅戴上手套，在面包上唧上酱料及铺上芝士的画面，力证面包为新鲜制作。

影片发布后，随即引来两极化的反应。一部分网民表示支持，留言「边忽系预制 明明新鲜制造」，并表示期待店家推出「面包店开铺特辑」；然而，亦有不少网民持怀疑态度，并未完全信服，更有网民顺著店家提及「师傅番5:00am」的说法，语带讥讽地留言：「大陆师傅5:00返工？几点运黎香港？」，暗示对其「香港制造」的说法存疑。

店方千字文亲解「冬甩」事件：绝对唔系求其拎件预制包就卖

《星岛头条》就事件向面包店「面包空间」查询，负责社交平台的小编miyuki表示，发布面包制作影片是想透过镜头，拉近与客人的距离。她透露，店舖早前试用的急冻非油炸冬甩，是向本地供应商购买，但经观察后发现，由自家团队研发及监控的产品，才可以确保到「最正宗嘅味道」。她强调，现时所有产品，「已经全部回归到我哋师傅最擅长嘅手工工艺」、「师傅每日4:00返到去厂房𠮶度新鲜制作」。

Ｍiyuki 又表示，网民的监督令店舖更坚定要做「最好嘅出品」，保证每件面包都是师傅精益求精而生，制作团队更专程飞往台湾等地进行深造培训，跟随不同的老师学习最新手艺，再根据香港人口味而改良，

「绝对唔系求其拎件预制包就卖」，希望顾客能感受到店舖不断进步的诚意。

图片来源：breadspacehk＠Threads

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