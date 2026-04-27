尖沙咀四星级酒店中菜厅4折优惠！$109点心套餐 叹乳鸽/虎虾/秘制叉烧/豆腐羹
发布时间：18:58 2026-04-27 HKT
位于尖沙咀繁华地段的君怡酒店，其附设的「君怡阁」中菜厅一直以精致的粤菜和传统点心深受食客欢迎。最近，餐厅更推出震撼市场的快闪优惠，以低至4折的惊喜价钱，品尝全新升级「午市双人粤式点心套餐」，人均消费仅HK$109，即可饱尝多款招牌手工点心与精选菜式，享受一趟极致的味蕾盛宴！
【尖沙咀君怡阁中餐厅优惠】
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尖沙咀君怡阁点心套餐 叹虾饺皇/鲜虾烧卖/凉拌笋海蜇头
君怡阁中餐厅的点心向来以用料上乘、制作精巧而闻名。这次的升级版套餐，由经验丰富的厨师团队主理，当中包含了多款餐厅的招牌之作。例如，皮薄馅满的「君怡虾饺皇」，每口都能尝到虾肉的鲜甜爽弹；而「原只鲜虾烧卖」则肉汁丰腴，口感扎实。这些点心不仅考验师傅的功力，更是粤菜文化的极致体现。套餐还贴心搭配了清爽开胃的「凉拌青笋海蜇头」，为您的午餐增添一抹清新的风味。
套餐最引人注目的亮点之一，是食客可以从两款镇店之宝中任选其一。您可以选择经典的「脆皮乳鸽」，其外皮金黄香脆，肉质嫩滑多汁，令人回味无穷。若您偏好香浓惹味的菜式，则可选择「辛香白胡椒干煏海虎虾」，这道菜式镬气十足，白胡椒的辛香与海虎虾的鲜甜完美融合，绝对是刺激味蕾的最佳选择。不论哪一款，都能让您的午市体验提升到更高层次。
【尖沙咀君怡阁中餐厅优惠】
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优惠内容：午市双人粤式点心套餐升级版
（凉拌青笋海蜇头、御品裙边豆腐羹、秘制西班牙黑豚叉烧、自选手制点心3款、自选乳鸽或海虎虾、清炒是日靓菜、滋润糖水）
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优惠价格： HK$218／2位 (人均HK$109)，原价HK$488／2位 (价格已包含茶芥及加一服务费)
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预订日期： 即日起至2026年5月4日
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用餐日期： 2026年4月29日至7月31日
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不适用日期： 2026年5月1日 (劳动节) 及 5月10日 (母亲节)
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用餐时段： 上午11:00 至 下午2:30
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餐厅名称： 君怡阁中餐厅
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餐厅地址： 香港尖沙咀金巴利道28号君怡酒店阁楼
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特别优惠： PayMe用户预订满HK$1000，输入优惠码【26KKDPAY75】可享HK$75折扣。
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条款及细则： 菜式或会因应季节时令供应而有所调整，恕不另行通知；周末及公众假期用餐不另收费；优惠数量有限，售完即止。
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