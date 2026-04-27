尖沙咀四星级酒店中菜厅4折优惠！$109点心套餐 叹乳鸽/虎虾/秘制叉烧/豆腐羹

位于尖沙咀繁华地段的君怡酒店，其附设的「君怡阁」中菜厅一直以精致的粤菜和传统点心深受食客欢迎。最近，餐厅更推出震撼市场的快闪优惠，以低至4折的惊喜价钱，品尝全新升级「午市双人粤式点心套餐」，人均消费仅HK$109，即可饱尝多款招牌手工点心与精选菜式，享受一趟极致的味蕾盛宴！

尖沙咀君怡阁点心套餐 叹虾饺皇/鲜虾烧卖/凉拌笋海蜇头

君怡酒店「君怡阁」推出4折点心套餐

君怡阁中餐厅的点心向来以用料上乘、制作精巧而闻名。这次的升级版套餐，由经验丰富的厨师团队主理，当中包含了多款餐厅的招牌之作。例如，皮薄馅满的「君怡虾饺皇」，每口都能尝到虾肉的鲜甜爽弹；而「原只鲜虾烧卖」则肉汁丰腴，口感扎实。这些点心不仅考验师傅的功力，更是粤菜文化的极致体现。套餐还贴心搭配了清爽开胃的「凉拌青笋海蜇头」，为您的午餐增添一抹清新的风味。

套餐最引人注目的亮点之一，是食客可以从两款镇店之宝中任选其一。您可以选择经典的「脆皮乳鸽」，其外皮金黄香脆，肉质嫩滑多汁，令人回味无穷。若您偏好香浓惹味的菜式，则可选择「辛香白胡椒干煏海虎虾」，这道菜式镬气十足，白胡椒的辛香与海虎虾的鲜甜完美融合，绝对是刺激味蕾的最佳选择。不论哪一款，都能让您的午市体验提升到更高层次。