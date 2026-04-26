Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

连锁酒家44折海鲜餐优惠！$98起叹齐即捞肉蟹+乳鸽+小菜炖汤 54折豪食片皮鸭配龙虾桶蚝

饮食
更新时间：20:06 2026-04-26 HKT
发布时间：20:06 2026-04-26 HKT

以新派粤菜闻名的「茶皇殿」，凭著其创新风味与传统手艺的完美结合，一直深受食客欢迎。最近「茶皇殿」及「茶皇渔港」更联手推出独家快闪优惠，让顾客能以低至44折的震撼价格，品尝现场自捞的生猛海鲜大餐，折后人均消费仅由HK$98起，绝对是近期不容错过的餐饮亮点！

4月27日 15:00开抢
【茶皇殿｜茶皇渔港】海鲜套餐优惠
>>按此预订<<

激抵44折优惠 $98起品尝即捞肉蟹与招牌乳鸽

「茶皇殿」及「茶皇渔港」联手推出快闪优惠。
「茶皇殿」及「茶皇渔港」联手推出快闪优惠。

这次推广的焦点，落在「现场自捞肉蟹乳鸽海鲜四人餐」上。食客可以亲身感受在海鲜鱼缸即点即捞的乐趣，确保入口的每一啖都是最新鲜的滋味。主菜「姜葱或避风塘炒蟹」镬气十足，蟹肉鲜甜，无论是惹味的避风塘口味，还是经典的姜葱爆炒，都令人回味无穷。套餐还包括了餐厅的另一招牌菜——皮脆肉嫩的「开边脆皮BB鸽」，以及滋润身心的「是日炖汤」，绝对是物超所值的选择。

54折豪叹片皮鸭配龙虾桶蚝六人盛宴 

若与亲朋好友多人聚餐，则可考虑「经典片皮鸭两食・龙虾桶蚝六人餐」。此套餐同样份量十足，以低至54折发售，人均只需HK$198。当中包含了多道手工菜式，例如「京韵胡同片皮鸭」，师傅会以纯熟的刀功将鸭皮片下，搭配薄饼和配料一同享用，入口酥香。此外，还有肉质饱满、鲜味浓郁的「上汤开边龙虾乌冬」和时令的「姜葱台山桶蚝煲」，每一道菜都尽显粤菜的精髓。

【茶皇殿｜茶皇渔港】海鲜套餐优惠
>>按此预订<<

  • 优惠一：现场自捞肉蟹乳鸽海鲜四人餐

    • 44折优惠价（星期一至三）： HK$392/4位（人均$98），原价HK$888。

    • 76折优惠价（星期一至日及公众假期）： HK$672/4位（人均$168），原价HK$888。

    • 套餐包括： 自捞姜葱或避风塘炒蟹（一只）、是日炖汤（4盅）、自选$108或以下镬气小炒（1份）、开边脆皮BB鸽（2只）。

  • 优惠二：经典片皮鸭两食・龙虾桶蚝六人餐

    • 54折优惠价： HK$1,188/6位（人均$198），原价HK$2,230。

    • 套餐包括： 京韵胡同片皮鸭（1只）、五指毛桃炖竹丝鸡（6份）、上汤开边龙虾乌冬（3只）、姜葱台山桶蚝煲（1份）、风沙漠韵鸭香件（1份）。

  • 推广及使用详情：

    • 预订日期： 2026年4月27日15:00 至 5月3日23:59

    • 用餐日期： 2026年4月28日 至 6月30日

    • 条款细则：

      • 优惠需至少提前一天致电分店预订。

      • 片皮鸭套餐需同时惠顾其他菜式，并另收原价加一服务费及茶芥。

      • 指定日子暂停供应，详情请参阅预订网站。

      • 优惠适用于「茶皇殿」全线10间分店及「茶皇渔港」屯门店。

  • 分店地区：

    • 茶皇殿： 旺角、油塘、何文田、观塘、葵涌、天水围、启德、荃湾、土瓜湾

    • 茶皇渔港： 屯门
       

 

同场加映：$198/斤阿拉斯加蟹回归！6大酒楼优惠推介 陶源/利东/稻香 1间配片皮鸭最抵食

 

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
于洋曾被TVB下令「永不录用」 为啖气拒续约：使乜畀面？ 竟因「旧情人」薛家燕回归
于洋曾被TVB下令「永不录用」 为啖气拒续约：使乜畀面？ 竟因「旧情人」薛家燕回归
影视圈
11小时前
00:56
天文台︱周二、三落大雨？东北季候风再临 本周后期再度降温至20°C 5.1后始回暖
社会
6小时前
HKTVmall向传统超市「宣战」 推85折优惠抢客 王维基：睇吓边个先投降
HKTVmall向传统超市「宣战」 推85折优惠抢客 王维基：睇吓边个先投降
商业创科
10小时前
手法升级！广华医院$150欠款信竟是骗局？付款限期后寄出藏4大疑点 广华医院吁：勿向可疑信件缴费｜Juicy叮
手法升级！广华医院$150欠款信竟是骗局？付款限期后寄出藏4大疑点 广华医院吁：勿向可疑信件缴费｜Juicy叮
时事热话
1小时前
港式西餐厅「椰林阁」东山再起！逆市扩张至9分店 曾濒临全线结业 网民拆解「翻生」主因
「椰林阁」东山再起？逆市扩张至9分店 曾濒临全线结业 网民拆解「翻生」主因
饮食
2026-04-24 19:21 HKT
公屋申请人运气爆表 2人单位一派苏屋邨唔要 等半年二派「梦幻穷宅」街坊打满分：正到爆｜Juicy叮
公屋申请人运气爆表 2人单位一派苏屋邨唔要 等半年二派「梦幻穷宅」 街坊打满分：正到爆｜Juicy叮
时事热话
2026-04-25 15:37 HKT
李泳汉李泳豪反目杨思琦沉冤得雪？获撑当年分手是「及时止蚀」 思琦妹31字留言吐心声
李泳汉李泳豪反目杨思琦沉冤得雪？获撑当年分手是「及时止蚀」 思琦妹31字留言吐心声
影视圈
2026-04-25 19:30 HKT
作弊概念股遭AI处决 股价累跌99% 李泽楷沽得快好世界｜蓝血工厂
作弊概念股遭AI处决 股价累跌99% 李泽楷沽得快好世界｜蓝血工厂
股市
7小时前
欧倩怡谈前夫郭晋安带儿子豪游住总统套房 自爆邀囝囝旅行被拒 甜述男友是「最佳玩伴」
欧倩怡谈前夫郭晋安带儿子豪游住总统套房 自爆邀囝囝旅行被拒 甜述男友是「最佳玩伴」
影视圈
23小时前
港人热议屯门区最方便巴士站 点名赞这个站「几乎咩路线都有晒！」 网民：你当屯门转车站系咩？
港人热议屯门区最方便巴士站 点名赞这个站「几乎咩路线都有晒！」 网民：你当屯门转车站系咩？
生活百科
9小时前