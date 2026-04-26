连锁酒家44折海鲜餐优惠！$98起叹齐即捞肉蟹+乳鸽+小菜炖汤 54折豪食片皮鸭配龙虾桶蚝
发布时间：20:06 2026-04-26 HKT
以新派粤菜闻名的「茶皇殿」，凭著其创新风味与传统手艺的完美结合，一直深受食客欢迎。最近「茶皇殿」及「茶皇渔港」更联手推出独家快闪优惠，让顾客能以低至44折的震撼价格，品尝现场自捞的生猛海鲜大餐，折后人均消费仅由HK$98起，绝对是近期不容错过的餐饮亮点！
4月27日 15:00开抢
【茶皇殿｜茶皇渔港】海鲜套餐优惠
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激抵44折优惠 $98起品尝即捞肉蟹与招牌乳鸽
这次推广的焦点，落在「现场自捞肉蟹乳鸽海鲜四人餐」上。食客可以亲身感受在海鲜鱼缸即点即捞的乐趣，确保入口的每一啖都是最新鲜的滋味。主菜「姜葱或避风塘炒蟹」镬气十足，蟹肉鲜甜，无论是惹味的避风塘口味，还是经典的姜葱爆炒，都令人回味无穷。套餐还包括了餐厅的另一招牌菜——皮脆肉嫩的「开边脆皮BB鸽」，以及滋润身心的「是日炖汤」，绝对是物超所值的选择。
54折豪叹片皮鸭配龙虾桶蚝六人盛宴
若与亲朋好友多人聚餐，则可考虑「经典片皮鸭两食・龙虾桶蚝六人餐」。此套餐同样份量十足，以低至54折发售，人均只需HK$198。当中包含了多道手工菜式，例如「京韵胡同片皮鸭」，师傅会以纯熟的刀功将鸭皮片下，搭配薄饼和配料一同享用，入口酥香。此外，还有肉质饱满、鲜味浓郁的「上汤开边龙虾乌冬」和时令的「姜葱台山桶蚝煲」，每一道菜都尽显粤菜的精髓。
【茶皇殿｜茶皇渔港】海鲜套餐优惠
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优惠一：现场自捞肉蟹乳鸽海鲜四人餐
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44折优惠价（星期一至三）： HK$392/4位（人均$98），原价HK$888。
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76折优惠价（星期一至日及公众假期）： HK$672/4位（人均$168），原价HK$888。
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套餐包括： 自捞姜葱或避风塘炒蟹（一只）、是日炖汤（4盅）、自选$108或以下镬气小炒（1份）、开边脆皮BB鸽（2只）。
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优惠二：经典片皮鸭两食・龙虾桶蚝六人餐
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54折优惠价： HK$1,188/6位（人均$198），原价HK$2,230。
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套餐包括： 京韵胡同片皮鸭（1只）、五指毛桃炖竹丝鸡（6份）、上汤开边龙虾乌冬（3只）、姜葱台山桶蚝煲（1份）、风沙漠韵鸭香件（1份）。
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推广及使用详情：
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预订日期： 2026年4月27日15:00 至 5月3日23:59
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用餐日期： 2026年4月28日 至 6月30日
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条款细则：
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优惠需至少提前一天致电分店预订。
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片皮鸭套餐需同时惠顾其他菜式，并另收原价加一服务费及茶芥。
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指定日子暂停供应，详情请参阅预订网站。
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优惠适用于「茶皇殿」全线10间分店及「茶皇渔港」屯门店。
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分店地区：
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茶皇殿： 旺角、油塘、何文田、观塘、葵涌、天水围、启德、荃湾、土瓜湾
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茶皇渔港： 屯门
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