连锁酒家44折海鲜餐优惠！$98起叹齐即捞肉蟹+乳鸽+小菜炖汤 54折豪食片皮鸭配龙虾桶蚝

以新派粤菜闻名的「茶皇殿」，凭著其创新风味与传统手艺的完美结合，一直深受食客欢迎。最近「茶皇殿」及「茶皇渔港」更联手推出独家快闪优惠，让顾客能以低至44折的震撼价格，品尝现场自捞的生猛海鲜大餐，折后人均消费仅由HK$98起，绝对是近期不容错过的餐饮亮点！

激抵44折优惠 $98起品尝即捞肉蟹与招牌乳鸽

「茶皇殿」及「茶皇渔港」联手推出快闪优惠。

这次推广的焦点，落在「现场自捞肉蟹乳鸽海鲜四人餐」上。食客可以亲身感受在海鲜鱼缸即点即捞的乐趣，确保入口的每一啖都是最新鲜的滋味。主菜「姜葱或避风塘炒蟹」镬气十足，蟹肉鲜甜，无论是惹味的避风塘口味，还是经典的姜葱爆炒，都令人回味无穷。套餐还包括了餐厅的另一招牌菜——皮脆肉嫩的「开边脆皮BB鸽」，以及滋润身心的「是日炖汤」，绝对是物超所值的选择。

54折豪叹片皮鸭配龙虾桶蚝六人盛宴

若与亲朋好友多人聚餐，则可考虑「经典片皮鸭两食・龙虾桶蚝六人餐」。此套餐同样份量十足，以低至54折发售，人均只需HK$198。当中包含了多道手工菜式，例如「京韵胡同片皮鸭」，师傅会以纯熟的刀功将鸭皮片下，搭配薄饼和配料一同享用，入口酥香。此外，还有肉质饱满、鲜味浓郁的「上汤开边龙虾乌冬」和时令的「姜葱台山桶蚝煲」，每一道菜都尽显粤菜的精髓。