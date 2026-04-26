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香港丽晶酒店自助餐劈价！低至$271起任食龙虾/鲍鱼/鳕场蟹/拖罗/三文鱼子/鸭肝/花胶 指定信用卡再减$304

饮食
更新时间：19:23 2026-04-26 HKT
发布时间：19:23 2026-04-26 HKT

坐拥壮丽维港景色的香港丽晶酒店，其自助餐一直备受食客追捧。最近丽晶酒店罕有推出优惠，让顾客能以低至75折的震撼价享受酒店旗下「港畔餐厅」的环球美馔，指定信用卡用户四人同行更可享逾$300额外折扣，人均只需$823一位，儿童价每位更低至$271！是时候相约亲朋好友，一同享受这场海景味觉盛宴。

4月27日12:00开抢
【香港丽晶酒店 - 港畔餐厅自助餐优惠】
>>按此预订<<

丽晶酒店自助餐环球海陆盛宴 龙虾/拖罗/鳕场蟹脚任食

「港畔餐厅」的自助餐以其琳瑯满目的国际佳肴闻名，彷如一个热闹的美食市集。海鲜吧是自助餐的一大亮点，食客可以无限量品尝肉质饱满的面包蟹和鲜甜的鳕场蟹脚。晚餐时段，更有即煮新鲜龙虾、肥美的拖罗刺身、矜贵的鲍鱼、花胶及海参等高级食材，满足一众海鲜爱好者的味蕾。此外，肉食爱好者亦不容错过即席 carving 的烤西冷牛扒和香气四溢的烤羊架，厨师团队精湛的厨艺，确保每一口都是顶级享受。

除了丰盛的晚餐，平日及周末的自助午餐同样精彩。午市除了供应多款时令刺身、烤肉及冻海鲜外，更加入了充满镬气的姜葱炒海鲜、经典港式片皮鸭，以及喇沙、冬阴功汤面、海南鸡饭等东南亚特色美食。每道菜式都由餐厅精心炮制，从摆盘到味道都一丝不苟，配上自家制的精致甜品和雪糕，为这趟美食之旅画上完美句号。

【香港丽晶酒店 - 港畔餐厅自助餐优惠】
>>按此预订<<

  • 预订日期：2026年4月27日中午12:00 至 2026年5月30日晚上23:59

  • 用餐日期：2026年4月28日 至 2026年5月31日

  • 地址： 九龙尖沙咀梳士巴利道18号香港丽晶酒店「港畔餐厅 (Harbourside)」

自助晚餐优惠：

  • ZA Bank 信用卡专享： 4人同行预订，输入优惠码「ZAREGENT」，可享折后再减$304的优惠，人均仅需 HK$823（原价每位 HK$1,098）。

自助午餐优惠：

  • 周一至周五： 成人每位 HK$475（75折优惠），儿童每位 HK$271

  • 周六、周日及公众假期： 成人每位 HK$629（8折优惠），儿童每位 HK$377

其他优惠：

  • PayMe 用户专享： 预订满 HK$1,000，输入优惠码「26KKDPAY75」，即减 HK$75。

（以上价格已包括加一服务费，优惠受条款及细则约束，详情请网站。）



同场加映：富丽敦海洋公园酒店自助餐快闪$51/位！任食雪蟹脚/龙虾/原只烧乳猪 另设母亲节买1送1优惠

 

 

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