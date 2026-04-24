Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

富丽敦海洋公园酒店自助餐快闪$51/位！任食雪蟹脚/龙虾/原只烧乳猪 另设母亲节买1送1优惠

饮食
更新时间：18:18 2026-04-24 HKT
发布时间：18:18 2026-04-24 HKT

香港富丽敦海洋公园酒店餐厅「星耀厅」（Lighthouse Café）推出自助餐优惠，限时快闪低至每位$51；适逢五一黄金周及母亲节，同步推出买一送一优惠，第三位同行客人亦只需加$208，人均$405起就可以食足3.5小时，任食多款冰镇海鲜、丰富烧烤及多国美馔，即睇详情！

富丽敦海洋公园酒店自助餐 任食雪蟹脚/龙虾/原只烧乳猪＞＞按此预订＜＜

香港富丽敦海洋公园酒店餐厅「星耀厅」（Lighthouse Café）即日起推出「庭园烧烤狂欢自助餐」，首先有丰盛的冰镇海鲜区，涵盖鲜甜的雪蟹脚、肥美的蚬及爽口弹牙的冻熟虾；周末更会升级供应加拿大龙虾，为海鲜迷带来极致满足。

至于户外烧烤区，有厨师即席炮制蒜香牛油带子、盐烧大虾及惹味羊扒，还有周末限定的原只烧乳猪，外皮酥脆，肉质嫩滑多汁，令人回味无穷。

除了海鲜及烧烤美食，自助餐另供应各式国际佳肴，如蓝蟹肉黑松露炖蛋、韩式香梨炆牛肋骨、德国咸猪手等，选择丰富，应有尽有。甜品爱好者则可品尝港式即制鸡蛋仔、酒店自家制精致蛋糕及东南亚特色娘惹糕点，还有广受欢迎的Mövenpick®雪糕和专为榴梿爱好者而设的榴梿甜品区，为这场美食飨宴划上完美句号。

限时快闪$51/位！另设母亲节买一送一优惠＞＞按此预订＜＜

「星耀厅」自助餐推出限时快闪优惠，今日（4月24日）晚上9时起于Klook平台预订，最平只需$51/位（原价$922）即可享用自助午餐或晚餐。适逢黄金周及母亲节，餐厅与Klook合作推出买一送一优惠，第三位同行人士只需$208；另设买一位、第二位加$18优惠，人均最平低至$405起。

【Klook 5.1 黄金周精选】快闪$51自助午/晚餐＞＞按此预订＜＜

  • 价钱：$51起（原价$922）
  • 优惠开售日子：2026年4月24日9PM起至4月30日开售
  • 适用日期：2026年5月11日至5月29日
  • ＞＞按此预订＜＜

【Klook 5.1 黄金周精选＋母亲节精选 - 快闪买一送一 + 第3位$208】自助晚餐＞＞按此预订＜＜

  • 价钱：$1,214起（人均$405，原价$2,765）
  • 优惠开售日子：2026年4月24日9PM起至4月30日开售
  • 适用日期：2026年4月25日至5月31日
  • ＞＞按此预订＜＜

【Klook 5.1 黄金周精选＋母亲节精选 -  快闪买1位 + 第2位$18】自助晚餐＞＞按此预订＜＜

  • 价钱：$940起（人均$470，原价$1,844）
  • 优惠开售日子：2026年4月24日9PM起至4月30日开售
  • 适用日期：2026年4月25日至5月31日
  • ＞＞按此预订＜＜

【Klook 5.1 黄金周精选＋母亲节精选 -  快闪买一送一】自助晚餐＞＞按此预订＜＜

  • 价钱：$1,006起（人均$503，原价$1,844）
  • 优惠开售日子：2026年4月24日9PM起至4月30日开售
  • 适用日期：2026年4月25日至5月31日
  • ＞＞按此预订＜＜

香港富丽敦海洋公园酒店餐厅「星耀厅」

  • 地点：香港仔海洋径3号香港富丽敦海洋公园酒店星耀厅（一楼）
  • 自助餐供应时间：
    • 自助午餐：中午12时至下午2时30分
    • 自助晚餐：晚上6时至9时30分

同场加映：连锁酒家全日激抵优惠！点心低至$19.8 叹龙虾伊面/烧鹅孖宝只需$268

最Hit
陈小春被爆「塞纸条」撩名模上房  「反派男神」兰桂坊约炮失威  被嫌年纪大「吃不下」
陈小春被爆「塞纸条」撩名模上房  「反派男神」兰桂坊约炮失威  被嫌年纪大「吃不下」
影视圈
8小时前
旺角利苑酒家突结业！开业46年曾获米芝莲二星殊荣 员工愕然：明明好生意......
旺角利苑酒家突结业！开业46年曾获米芝莲二星殊荣 员工愕然：明明好生意......
饮食
6小时前
TVB周年报告曝光艺员排位揭陈炜夺视后机率？陈豪高海宁靠边站 有视帝「失踪」疑将离巢
TVB周年报告曝光艺员排位揭陈炜夺视后机率？陈豪高海宁靠边站 有视帝「失踪」疑将离巢
影视圈
6小时前
施明丧礼｜李家鼎两新抱大起底  大仔老婆严佩钰设灵火葬表现大不同  Agnes点解受大伯针对？
施明丧礼｜李家鼎两新抱大起底  大仔老婆严佩钰设灵火葬表现大不同  Agnes点解受大伯针对？
影视圈
2026-04-23 17:11 HKT
将军澳婆婆疑堕电骗案 ATM前开视像电话按指示过数 街坊合力及时制止 骗徒5字哀嚎无补于事｜Juicy叮
将军澳婆婆疑堕电骗案 ATM前开视像电话按指示过数 街坊合力及时制止 骗徒5字哀嚎无补于事｜Juicy叮
时事热话
2小时前
李泳豪不满老婆被李泳汉针对？施明丧礼前突公开2022年婚礼片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
李泳豪不满老婆被李泳汉针对？施明丧礼前突公开2022年婚礼片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
影视圈
2小时前
翻叮猪脚姜连环大爆炸 厨房灾情严重 罪魁原来系呢样嘢 附微波炉安全使用守则｜Juicy叮（Threads截图（资料来源：jackiekwan1101＠Threads））
翻叮猪脚姜连环大爆炸 厨房灾情严重 罪魁原来系呢样嘢 附微波炉安全使用守则｜Juicy叮
时事热话
7小时前
马会主席廖长江（右二）及其太太（左一）获「赛马会社区七人榄球计划」受惠者致谢。
马会以榄球连系社区
社会资讯
2026-04-22 18:00 HKT
长者免费AI课程｜学数码理财/智能家居/相片后制/云端 新一轮「友智识」60岁+长者进阶数码培训计划报名教学
长者免费AI课程｜学数码理财/智能家居/相片后制/云端 新一轮「友智识」60岁+长者进阶数码培训计划报名教学
生活百科
2026-04-23 15:44 HKT
涉于红山半岛单位内袭击妻子 男子否认袭击罪 妻供称遭辱骂「屋邨妹」及拳打头部
男子涉于红山半岛寓所袭妻 妻供称夫遭银行解雇情绪暴躁 对其辱骂「屋邨妹」及拳打头部
社会
4小时前