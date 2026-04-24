富丽敦海洋公园酒店自助餐快闪$51/位！任食雪蟹脚/龙虾/原只烧乳猪 另设母亲节买1送1优惠

香港富丽敦海洋公园酒店餐厅「星耀厅」（Lighthouse Café）推出自助餐优惠，限时快闪低至每位$51；适逢五一黄金周及母亲节，同步推出买一送一优惠，第三位同行客人亦只需加$208，人均$405起就可以食足3.5小时，任食多款冰镇海鲜、丰富烧烤及多国美馔，即睇详情！

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香港富丽敦海洋公园酒店餐厅「星耀厅」（Lighthouse Café）即日起推出「庭园烧烤狂欢自助餐」，首先有丰盛的冰镇海鲜区，涵盖鲜甜的雪蟹脚、肥美的蚬及爽口弹牙的冻熟虾；周末更会升级供应加拿大龙虾，为海鲜迷带来极致满足。

至于户外烧烤区，有厨师即席炮制蒜香牛油带子、盐烧大虾及惹味羊扒，还有周末限定的原只烧乳猪，外皮酥脆，肉质嫩滑多汁，令人回味无穷。

除了海鲜及烧烤美食，自助餐另供应各式国际佳肴，如蓝蟹肉黑松露炖蛋、韩式香梨炆牛肋骨、德国咸猪手等，选择丰富，应有尽有。甜品爱好者则可品尝港式即制鸡蛋仔、酒店自家制精致蛋糕及东南亚特色娘惹糕点，还有广受欢迎的Mövenpick®雪糕和专为榴梿爱好者而设的榴梿甜品区，为这场美食飨宴划上完美句号。

「星耀厅」自助餐推出限时快闪优惠，今日（4月24日）晚上9时起于Klook平台预订，最平只需$51/位（原价$922）即可享用自助午餐或晚餐。适逢黄金周及母亲节，餐厅与Klook合作推出买一送一优惠，第三位同行人士只需$208；另设买一位、第二位加$18优惠，人均最平低至$405起。

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香港富丽敦海洋公园酒店餐厅「星耀厅」