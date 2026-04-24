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长脚蟹2026｜$198/斤阿拉斯加蟹回归！6大酒楼优惠推介 陶源/利东/稻香 1间配片皮鸭最抵食

饮食
更新时间：18:27 2026-04-24 HKT
发布时间：18:27 2026-04-24 HKT

饕客对阿拉斯加蟹长脚蟹的爱，不分季节。虽然炎炎夏日并非传统品蟹旺季，但正因如此，不少酒楼食肆反而会推出震撼优惠，让一众爱吃的香港市民，能以亲民价格享受素有「蟹中之王」美誉的阿拉斯加长脚蟹。以下六间酒家，既有低至$198/斤的震撼优惠，亦有抵食的套餐选择，让大家能轻松规划一场美味又实惠的海鲜盛宴。

1. 陶源酒家：震撼价$198/斤

陶源酒家的长脚蟹震撼价$198一斤。 (资料图片)
陶源酒家的长脚蟹震撼价$198一斤。 (资料图片)

若要数现时全城最抵食的长脚蟹，陶源酒家的$198一斤绝对是无出其右的震撼价。这个价格对于预算有限，但又想品尝高品质长脚蟹的市民来说，无疑是极大的喜讯。酒家精选肥美靓蟹，只只新鲜生猛，啖啖鲜味。长脚蟹于晚市堂食供应，建议致电心仪分店确认优惠详情及预订。

陶源酒家长脚蟹优惠

  • 分店详情：>>按此<<
  • 备注：外卖收费另计

 

2. 利东集团：抵食长脚蟹+片皮鸭套餐

利东集团推出的长脚蟹套餐是性价比之选。
利东集团推出的长脚蟹套餐是性价比之选。

利东集团旗下的利荣轩、利东轩等酒家，今夏的晚市推广同样诚意十足。若想简单尝鲜，可选择$198一斤的优惠价（适用于四斤以下长脚蟹）。但若论性价比，其「生猛长脚蟹四至六人套餐」则更为吸引，优惠价只需$1,988（原价$2,688），便可享用一只约四斤重的长脚蟹，以及一只京式片皮鸭、丰料炖靓汤、星洲酱皇海虾煲、豉香荷叶饭等总共七道菜式，与家人朋友分享，体面又丰盛。

利东集团长脚蟹优惠

  • 分店详情 >>按此<<
  • 备注：此为晚市推广，建议提前预订。

 

3. 海鱻城：一蟹叹尽三款风味

海鱻城推出$288一斤的一蟹三食。
海鱻城推出$288一斤的一蟹三食。

位于乐富的海鱻城，以$288一斤的价格，为食客带来独特的「一蟹三食」体验。其主理人「在哥」表示，此举是希望街坊能以实惠价钱，品尝到厨师的精湛手艺。三种食法包括：以牛油起镬爆香的「油盐焗蟹脚」、以姜葱及黑白胡椒爆炒以驱除湿气的「姜葱黑白胡椒炒蟹身」，以及用蟹膏精华炮制的「蟹盖蒸水蛋」，一次过品尝既香口又鲜甜的三款食法。

海鱻城长脚蟹优惠

  • 预订电话：2688 0908
  • 地址：乐富联合道198号乐富广场B区UG2层U206-U209号舖
  • 备注：建议预先订座

 

4. 海港饮食集团：鲜甜长脚蟹$238/斤

海港酒家阿拉斯加长脚蟹优惠价$238一斤。
海港酒家阿拉斯加长脚蟹优惠价$238一斤。

海港饮食集团以$238一斤的优惠价，主打鲜甜肉嫩的阿拉斯加长脚蟹。其分店遍布港九新界，非常方便，无论是家庭晚餐还是朋友小聚，都是一个可靠的选择。想吃得简单一点，清蒸长脚蟹已能尝到其最原始的鲜味。

海港酒家长脚蟹优惠

  • 预订电话：3516 8200
  • 备注：此优惠价仅限堂食，外卖及厅房需每斤另加$40。堂食另收茶芥及加一服务费。

 

5. 稻香集团：$268/斤选择多

稻香集团旗下酒家的长脚蟹卖$268一斤。
稻香集团旗下酒家的长脚蟹卖$268一斤。

作为香港人最熟悉的饮食集团之一，稻香亦加入了长脚蟹的优惠战团，推出$268一斤的价格。稻香集团分店网络广泛，几乎遍布全港各区，对于不愿长途跋涉的长者和市民而言，在家附近就能找到分店，十分便利。

稻香长脚蟹优惠

  • 分店详情 >>按此<<
  • 备注：稻香分店众多，建议顾客可向邻近分店查询优惠详情及供应情况。

 

6. 金苑酒家：孖宝组合够体面

金苑酒家的长脚蟹「孖宝组合」非常抵食。
金苑酒家的长脚蟹「孖宝组合」非常抵食。

位于旺角的金苑酒家，以「孖宝抵食组合」作招徕，特别适合家庭聚餐。食客可选「阿拉斯加长脚蟹配得米脆皮皇子猪（$898）」或「阿拉斯加长脚蟹配北京片皮鸭两食（$798）」两款组合。每款套餐包含的长脚蟹都有约四斤重，原只清蒸鲜味十足。相较单点长脚蟹每斤$498的价格，套餐显得格外划算。与亲友一同享用原只清蒸的长脚蟹，再配上香脆的烧猪或片皮鸭，绝对是一场满足的味觉享受。

金苑酒家长脚蟹优惠

  • 预订电话：2152 1108
  • 地址：九龙旺角弥敦道655号 胡社生行4楼 (旺角港铁站E1出口右侧)
  • 备注：优惠只限堂食，并需提前一天预订。另收茶芥、酸菜及加一服务费。

 

    温馨提示：以上所有优惠及价格均以各酒楼食肆最新公布为准。

     

    同场加映：连锁酒家全日激抵优惠！点心低至$19.8 叹龙虾伊面/烧鹅孖宝只需$268

     

     

     

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