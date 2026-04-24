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连锁酒家全日激抵优惠！点心低至$19.8 叹龙虾伊面/烧鹅孖宝只需$268

饮食
更新时间：10:00 2026-04-24 HKT
发布时间：10:00 2026-04-24 HKT

位于元朗的翠园分店，一直以其精致的粤菜和舒适的环境深受食客喜爱，是家庭聚会和朋友小酌的热门选择。最近，店家推出了名为「全日等你享惊喜」的震撼优惠，从早到晚提供多重折扣，其中最吸引的莫过于晚市限定的「超值孖宝」，让顾客能以$268的亲民价格，品尝到龙虾伊面配咕噜肉等高品质菜式，性价比极高！

翠园全日惊喜优惠 特价点心/晚市孖宝

位于元朗的翠园分店推出震撼优惠。
位于元朗的翠园分店推出震撼优惠。

为了回馈顾客，元朗翠园分店精心策划了覆盖所有用餐时段的推广活动。无论是想与家人共享一盅两件的悠闲，还是需要一个体面的地方进行午间商务餐叙，甚至是计划一场丰盛的晚餐，都有合适的选择。

  • 早茶／下午茶点心 $19.8
    对于喜爱饮茶的香港人来说，点心是不可或缺的饮食文化。在此推广期间，多款经典和创新的港式点心仅由$19.8起，让您无需再为「最后一粒烧卖」而烦恼，可以尽情与亲友点满一桌，享受慢活的粤式早晨或下午茶。

  • 午市套餐低至$138
    告别沉闷的工作餐，元朗翠园为上班族和附近居民准备了低至$138的午市套餐。套餐提供多款精选粉面及小菜，例如干炒牛河、时菜炒肉片等，确保您在繁忙的午后能品尝到镬气十足且营养均衡的午餐，为下午的工作注入满满能量。

  • $268起晚市孖宝
    星期一至五的晚上，优惠迎来高潮。原价不菲的招牌菜式，现在可以透过「超值孖宝」组合以惊喜价品尝。鲜甜弹牙的龙虾肉，搭配吸收了浓郁汤汁的伊面，每一口都是极致的享受。此外，还有皮脆肉嫩的烧鹅皇、肉质鲜滑的东星斑等多种组合可选。

元朗翠园优惠详情

  • 地址：翠园（元朗形点I期1楼119号舖）

  • 推广日期： 即日起至另行通知

  • 优惠内容：

    • 早茶及下午茶： 精选点心$19.8起

    • 午市： 午市套餐低至$138

    • 晚市（星期一至五）： 超值孖宝（两款指定菜式）低至$268

  • 条款及细则： 优惠受相关条款约束，详情请向分店职员查询。所有图片仅供参考，食品以实物为准。建议顾客提前订座，以免向隅。如有任何争议，美心食品（主办方）将保留最终决定权。

 

同场加映：母亲节酒楼优惠！富临$498乳猪孖宝送半打寿桃 外卖自取限定

 

 

 

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