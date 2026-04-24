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旺角利苑酒家突结业！开业46年曾获米芝莲二星殊荣 员工愕然：明明好生意......

饮食
更新时间：12:02 2026-04-24 HKT
发布时间：12:02 2026-04-24 HKT

近年本港饮食业经营环境充满挑战，不少老字号食肆相继结业，酒楼业更是首当其冲。昨日（4月23日），屹立旺角洗衣街46载的利苑酒家，突然传出结业消息，将于下周二（4月28日）正式结束营业。消息一出，令不少员工及食客大感愕然。

利苑酒家旺角分店结业 员工不解「生意都几好」　

旺角利苑酒家近日传出结业消息。
旺角利苑酒家近日传出结业消息。
该店开业46年，是集团的第二间分店。
该店开业46年，是集团的第二间分店。
旺角利苑酒家早年曾屡获米芝莲星级认可，惟近年已不再上榜。
旺角利苑酒家早年曾屡获米芝莲星级认可，惟近年已不再上榜。

旺角利苑酒家近日传出结业消息，将于4月28日结束营运。有员工透露，公司通告来得非常突然。该名员工表示「平时生意都几好，都多客」，对结业决定感到不解，称「老板嘅决定，我哋真系唔知点解，我哋打份工嘅。」他补充，酒家在余下数天会如常运作，服务至最后一刻。

利苑酒家为本港著名高级粤菜品牌，素有「饮食少林寺」及「名人饭堂」之称，于1973年由陈树杰先生创办。旺角分店则是集团的第二间分店，自1980年开业至今，见证了本港饮食界的变迁。该店早年曾屡获米芝莲星级认可，2012年更获2星荣誉，惟近年已不再上榜。旺角分店结束后，利苑集团在港仍有8间分店，品牌于新加坡、澳门、深圳及北京等地亦有业务。

网民热议：帮趁咗三十年

对于这间老店的告别，网民反应两极。有光顾多年的熟客表示不舍，「呢间帮衬咗三十年，不舍」。但亦有大量网民批评其服务质素及性价比。有网民直言「我帮衬多年，服务和品质越来越差」，更有不少人将矛头指向员工的服务态度，形容为「白鸽眼之中最白鸽眼」，认为「成日顾住熟客，咁点有新客再帮衬？」。

利苑酒家的结业消息，再次引发了市民对本港传统酒楼前景的忧虑。不少网民认为，在食客消费模式改变及北上消费热潮的双重夹击下，若传统酒楼不思进取，「只靠食老本」，最终只会被市场淘汰。有网民慨叹「酒楼绝对要被淘汰」，亦有人认为「早走早著」是明智之举。

《星岛头条》就结业一事联络利苑集团，惟截稿前未获回复。

 

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