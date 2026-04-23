逸东酒店自助餐买一送一！$459位任食生蚝/蟹脚/面包蟹/片皮鸭/西班牙乳猪

位于佐敦的香港逸东酒店（Eaton HK）交通便利，其自助餐餐厅普庆餐厅（The Astor）向来是美食爱好者的热门选择。餐厅以其七个开放式美食专区而闻名，提供从时令海鲜到环球热菜的多元化佳肴。近日，餐厅更推出限时快闪优惠，让食客能以超值价格「买一送一」震撼优惠体验一场丰盛的味觉之旅，折后人均消费只需HK$459起，绝对是城中不容错过的餐饮亮点！

4月23日 9PM 开抢

【香港逸东酒店｜普庆餐厅买一送一】

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香港逸东酒店普庆餐厅自助餐 味蕾漫游西班牙叹龙虾/烤乳猪/海鲜饭

普庆餐厅近期隆重推出「西班牙美食市集」主题自助餐，设计灵感源自巴塞隆拿著名的La Boqueria市集，旨在为食客带来最地道的西班牙风味。厨师团队精心炮制一系列传统西班牙菜式，例如「藏红花蒜泥蛋黄酱龙虾尾」，将龙虾的鲜甜与藏红花的独特香气完美结合；而「烤乳猪」则皮脆肉嫩，油香四溢，是节庆必备的经典美食。当然，提到西班牙又怎能缺少灵魂「西班牙海鲜饭」，每一口都充满了海洋的鲜美与米饭的丰腴。此外，还有各式精致的西班牙小菜（Tapas）和甜点，让您穿梭於琳瑯满目的美食摊档之间，感受彷如置身热闹市集的异国风情。

母亲节限定美食 制作独一无二纪念品

为迎接温馨的母亲节，普庆餐厅将于5月9日及10日的周末，特别呈献一系列节日限定菜式，为妈妈们送上窝心惊喜。届时将轮流供应多款升级美馔，包括滋补养颜的「黑松露鲍鱼云吞鸡煲」、鲜味十足的「茄汁煎大虾」以及香浓幼滑的「芝士忌廉海鲜意粉」。甜品区亦会换上母亲节主题，供应覆盆子牛奶朱古力蛋糕、香槟白桃蛋糕等多款卖相精致的甜点。餐厅更贴心准备了即影即有相机为家庭捕捉温馨一刻，并提供装饰材料让小朋友亲手制作独一无二的相框，为母亲献上最真挚的节日祝福。