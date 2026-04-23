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母亲节酒楼优惠！富临$498乳猪孖宝送半打寿桃 外卖自取限定

饮食
更新时间：17:16 2026-04-23 HKT
发布时间：17:16 2026-04-23 HKT

母亲节将至，许多家庭都开始筹备庆祝活动，而一顿丰盛的母亲节大餐绝对是不可或缺的环节。以传统粤菜和亲民价格深受食客喜爱的富临集团，今年特别为母亲节推出网购限定的「乳猪孖宝」优惠，让您在家也能轻松与挚爱的妈妈共享星级美味。这个套餐以震撼价$498，即可享有一整只香脆可口的节日乳猪，更会额外赠送半打寓意长寿健康的莲蓉大寿桃，绝对是慰劳妈妈的最佳选择！

富临母亲节限定优惠 $498叹皮脆肉嫩乳猪+寿桃

富临今年特别为母亲节推出网购限定的「乳猪孖宝」优惠。
富临今年特别为母亲节推出网购限定的「乳猪孖宝」优惠。

富临集团的烧味向来享负盛名，其中的节日乳猪更是宴席上的经典菜式。师傅以精湛的烤制工艺，将乳猪烧得色泽红润，外皮呈现出焦糖般的酥脆感，咬下去「咔滋」作响，口感一流。猪皮下的嫩肉则保留了丰富的肉汁，肉质细腻，入口即化，油香四溢却不带一丝肥腻感。如此高品质的乳猪，配上随餐附送的香甜莲蓉大寿桃，口感软糯，莲蓉馅料清甜不腻，为这顿庆祝大餐画上圆满句号，既体面又充满心意。

超值$48加购香妃鸡 更丰富盛宴

为了让母亲节的餐桌更加丰盛，富临更贴心推出超值加购选项。凡订购「母亲节乳猪孖宝」的顾客，只需另加$48，即可换购一只肉质鲜嫩、鸡味浓郁的香妃走地鸡。走地鸡肉质结实弹牙，鸡皮爽滑，简单的烹调方式更能突显其原始鲜味。$500多的价钱，便能一次过品尝到乳猪、寿桃和走地鸡三款经典菜式，性价比极高，绝对能让妈妈和一家人吃得心满意足。

富临集团优惠详情

  • 优惠套餐： 母亲节乳猪孖宝 $498

    • 节日乳猪 (一只)

    • 莲蓉大寿桃 (半打)

  • 超值加购：

    • 另加 +$48 可享香妃走地鸡 (一只)

  • 订购网址 >>按此<<

  • 适用分店 >>按此<<

  • 条款及细则：

    • 优惠为网购限定。

    • 乳猪及走地鸡均以原只提供。

    • 外卖自取的莲蓉寿桃需自行加热。

    • 图片仅供参考。

    • 相关条款及细则请参阅网店内容。

 

同场加映：铜锣湾海港荟$88震撼优惠 原只烧鹅皇/花胶炖汤/蒸南瓜子斑 全日特价供应

 

 

 

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