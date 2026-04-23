母亲节酒楼优惠！富临$498乳猪孖宝送半打寿桃 外卖自取限定

母亲节将至，许多家庭都开始筹备庆祝活动，而一顿丰盛的母亲节大餐绝对是不可或缺的环节。以传统粤菜和亲民价格深受食客喜爱的富临集团，今年特别为母亲节推出网购限定的「乳猪孖宝」优惠，让您在家也能轻松与挚爱的妈妈共享星级美味。这个套餐以震撼价$498，即可享有一整只香脆可口的节日乳猪，更会额外赠送半打寓意长寿健康的莲蓉大寿桃，绝对是慰劳妈妈的最佳选择！

富临母亲节限定优惠 $498叹皮脆肉嫩乳猪+寿桃

富临今年特别为母亲节推出网购限定的「乳猪孖宝」优惠。

富临集团的烧味向来享负盛名，其中的节日乳猪更是宴席上的经典菜式。师傅以精湛的烤制工艺，将乳猪烧得色泽红润，外皮呈现出焦糖般的酥脆感，咬下去「咔滋」作响，口感一流。猪皮下的嫩肉则保留了丰富的肉汁，肉质细腻，入口即化，油香四溢却不带一丝肥腻感。如此高品质的乳猪，配上随餐附送的香甜莲蓉大寿桃，口感软糯，莲蓉馅料清甜不腻，为这顿庆祝大餐画上圆满句号，既体面又充满心意。

超值$48加购香妃鸡 更丰富盛宴

为了让母亲节的餐桌更加丰盛，富临更贴心推出超值加购选项。凡订购「母亲节乳猪孖宝」的顾客，只需另加$48，即可换购一只肉质鲜嫩、鸡味浓郁的香妃走地鸡。走地鸡肉质结实弹牙，鸡皮爽滑，简单的烹调方式更能突显其原始鲜味。$500多的价钱，便能一次过品尝到乳猪、寿桃和走地鸡三款经典菜式，性价比极高，绝对能让妈妈和一家人吃得心满意足。

富临集团优惠详情