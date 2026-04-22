蒸庐手工点心套餐5折！人均$60叹炖汤配虾饺皇/烧卖皇​​​​​​​/爆浆流心蛋牛肉饭

以「即叫即蒸」人手制作闻名的点心专门店「蒸庐」，向来是点心爱好者的用餐首选。最近「蒸庐」破天荒推出震撼市场的快闪优惠，其中「特选点心炖汤二人餐」限量5折，折后人均只需$60，即可品尝多款招牌点心、笼仔饭及足料炖汤，CP值极高！

蒸庐必抢5折二人餐 精致点心配滋润炖汤

蒸庐点心炖汤套餐优惠

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蒸庐点心炖汤套餐优惠

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「蒸庐」这次推出的「特选点心炖汤二人餐」，包括两款任选其一的笼仔饭，不论是肉汁丰富、配上半熟流心蛋的「浓香流心蛋牛肉饭」，还是充满咸香、口感扎实的「鲷鱼丝金沙肉饼饭」，都能带来饱足的幸福感。套餐更包含一盅「远年陈皮川贝冰糖炖雪梨」，用料十足，清甜滋润，最适合在春夏之交润喉养生。当然也少不了点心界的两大主角：「晶莹虾饺皇」皮薄馅靓，虾肉爽弹；「蟹籽烧卖皇」则肉质鲜美，口感丰富。最后以充满视觉效果的「云石芝麻包」作结，为这顿盛宴画上完美句号。

低至$69起 叹特色烧卖拼盘及十款点心盛宴

如果您是烧卖的忠实粉丝，「蒸庐」的「特色烧卖拼盘」绝对不容错过。此套餐以86折优惠价推出，让您一次过品尝四款独家风味。除了经典的「蟹籽烧卖皇」，更有「四川麻辣牛肉烧卖」，其香麻带劲的滋味让人一试难忘；「香菇鸡肉烧卖」则鲜嫩多汁；而「青葱芥辣烧卖」则以独特的呛香带来味蕾冲击。

另外，对于想一次过体验「蒸庐」所有招牌点心的食客，「十大特色点心套餐」是您的不二之选。此套餐以68折发售，集合了晶莹虾饺皇、抹茶流汁叉烧包、蒜香鲜虾春卷等十款经典与创意兼备的咸甜点心，带来极致的味觉享受。

预订期限： 2026年4月23日下午3时 至 2026年4月29日晚上11时59分

用餐日期： 2026年4月24日 至 2026年6月30日

重点优惠： 【5折】特选点心炖汤二人餐：

优惠价 HK$120/两位（人均$60），已包服务费及茶芥。 【86折】特色烧卖拼盘：

优惠价 HK$138/两位（人均$69），已包服务费及茶芥。 【68折】十大特色点心套餐：

优惠价 HK$176/两位（人均$88），已包服务费及茶芥。

适用分店： 沙田店： 沙田石门安群街3号京瑞广场1期2楼225号舖 荃湾店： 荃湾杨屋道88号Plaza 88 1楼107-108号舖

条款及细则： 优惠数量有限，售完即止。详情请参阅网站。

【蒸庐点心炖汤套餐优惠】

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