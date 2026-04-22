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网民列4大Threads泡沫爆破！神级朱古力奶变蟹货？大宝冰室被指热潮不再 食客2原因反驳

饮食
更新时间：17:19 2026-04-22 HKT
发布时间：17:19 2026-04-22 HKT

Threads近年成为Z世代与Alpha世代首选社群媒体，同时改变内容传播模式，在演算法的「助攻」下，有餐厅及食品因此而爆红，甚至大排长龙、一位难求。然而社交媒体的热潮来得快去得也快，热潮过后能否持续保持竞争力则是考验其真功夫。近日，有网民在Threads列出「四大Threads泡沫（已爆）」，认为起初获大批网民热捧，惟现时热潮已过，其中包括守山乳业朱古力饮品、大宝冰室等，惟有网民不同意，更列出2原因认为大宝冰室「只会长做长有」，即睇详情。

Threads 4大人气泡沫？！大宝冰室被指热潮减退 食客2原因反驳

有网民在社交平台Threads以「算唔算系香港四大Threads泡沫（已爆）」为题发文，点名列出4款早前备受网民推崇，惟现时热潮已过的餐厅及食品，分别是守山乳业朱古力饮品、元朗「大宝冰室」、「甘棠烧鹅」叉烧以及日清的「合味道捞面」，随即引起广大网民留言讨论。

网民对于帖文说法反应两极，尤以对「大宝冰室」的讨论最为热烈，不少食客为餐厅平反，认为其「真心好食，性价比高」，强调「大宝系真才（材）实料」，与其他三者不能相提并论。有留言指出，大宝冰室即使在讨论热度稍降后，「旧铺都keep住有街坊帮衬」，而搬至新店后依然需要排队，证明其「只会长做长有」。至于「甘棠烧鹅」出品的「甘一刀叉烧」，早前被廿四味成员Brian形容为「叉烧界Hermès」，成为一时网络热话。而事实上餐厅经营至今向来不乏港人及游客热捧，因此网民大多认为其人气仍然高企，「大宝同甘棠都仲系好多人嘅」。

「神级」朱古力饮品变蟹货？这款即食面遭批：大把人试完话中伏

相较之下，曾被誉为「神级朱古力奶」的守山乳业朱古力饮品，虽然不少人大赞其味道浓厚，入口顺滑，爆红后更不时卖断货，不过有网民认为虽然其味道不错，但香港市场上有其他更好的选择，「其实多数系台湾人话好饮，香港有十字牌饮点都唔轮到佢」；有人则指出产品已推出一段时间，「早几年卖38蚊2盒都无乜人要，早排贵成倍反而咁卖得」，认为不少人只为「跟风」购买，热潮过后部分零售商或需要减价促销。至于「合味道捞面」，有网民留言认为其不算「泡沫」之一，「一出已经大把人试完话中伏啦㖞」。

总结而言，在众多被点名的食品中，价格亲民、品质稳定的「大宝冰室」似乎成功「跑出」，「到最尾反而系最平实既大宝跑出。人地普通茶记价钱，默默苦干，最公道。」

来源：Threads

文：LW

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