流水虾烧烤场全线结业！推5小时任食海鲜救市失败 熟客不舍：唔知可以再喺边到食到......

近年本港饮食业经营环境充满挑战，不少食肆想尽办法吸引顾客仍难以维持。主打任食流水虾及海鲜的自助餐厅「虾虾烧」，突然宣布将于5月17日正式结业，结束5年半经营。在即捞海鲜火锅盛行之前，流水虾场边捞边食曾深受欢迎。然而时移世易，「虾虾烧」最终全面退场，引来大批熟客留言表达不舍：「同类舖中做得最好系你哋」。

佐敦流水虾任食串烧店「虾虾烧」结业：生意太难做

流水虾任食烧烤餐厅「虾虾烧」近日于其官方社交平台专页上公布结业消息。该店开业多年，曾于荃湾及佐敦设有分店，以在指定时间内任钓流水虾、任食海鲜、串烧及任饮酒类饮品等作招徕，吸引不少食客。然而，其荃湾分店已于2024年底结业，仅余佐敦分店继续营运。为提升营业额，佐敦店近期更推出长达5小时的任饮任食优惠，但最终仍难敌经营压力。

「虾虾烧」在结业公告中感谢顾客一直以来的支持，并写道：「多谢大家一路以嚟嘅支持、鼓励同陪伴，系时候同大家讲声再见。」店家表示，很荣幸能陪伴许多顾客度过生日、节日及朋友相聚的快乐时光，字里行间流露不舍之情。

《星岛头条》就结业事宜联络店舖，负责人坦言结业原因：「主要还是生意太难做了，人流量太少，长期下来压力太大。」他补充，店家一直坚持采用新鲜及优质的食材，导致成本高昂，在现实经营压力下，只能无奈结业。负责人最后表示：「很感谢一路支持我们的客人，也很舍不得大家，这段用心经营的日子我们会永远记得。」

网民慨叹：希望有机会再见

结业消息一出，随即引起网民及熟客热烈讨论。大部分留言均表示可惜，并赞扬餐厅的食物质素。有熟客留言指「帮衬过好多次觉得同类舖中做得最好系你哋」，亦有人称「食物款式虽然唔系夸张的多，但水准不错，一直都无降低食物质素而提高利润。」一位光顾了五、六次的客人更分享：「真系好钟意你哋有咁多款串烧，讲任食你哋𠮶度我每次都系食得最多走，因为嚟亲你哋度食真系好开胃。」

除了食物质素，亦有网民针对经营模式及大环境发表意见，认为「个个北上消费，外劳又不消费。实体店只会恶性循环。」同时，有食客比较两间分店的环境，指出：「佐敦店实在太迫，枱面完全冇位放野食」，反而怀念「荃湾店座位又大又舒服」。不少食客均表示，期望「虾虾烧」将来有机会再卷土重来。

图片及资料来源：虾虾烧 Cooking haha