$1换购盒装特大鸡蛋！百佳超市推6大优惠 庆祝「佳蛋仔」生日

连锁超级市场百佳的品牌大使「佳蛋仔」，一直以其可爱的形象赢得顾客欢心。为庆祝「佳蛋仔」与「百便星」2岁生日，百佳超级市场将于4月底起推出一连串庆祝活动，与全港市民分享喜悦。当中最大亮点莫过于在4月26日生日当天，顾客能以$1超低价换购原价$12的特大啡蛋，绝对是不容错过的限时惊喜！

百佳超市一日限定震撼价 $1换走超值特大啡蛋

单次购物满$150，即可加$1换购一盒6只装的「超值牌新鲜啡蛋（特大）」。

为了与忠实顾客「佳坊」们同庆，百佳特别在4月26日「佳蛋」生日正日，推出仅此一天的震撼换购活动。顾客只需在香港百佳旗下各门市或PNS网购，单次购物满$150，即可加$1换购一盒6只装的「超值牌新鲜啡蛋（特大）」。这款啡蛋蛋味香浓，无论是制作早餐的炒蛋、午餐的蒸蛋，还是晚餐的煎蛋，都能为菜式增添美味。此优惠限量25,000盒，换完即止，各位精明的消费者记得把握机会。

佳蛋粉丝必抢！17款萌爆「F」BTI食物型人格盲盒

百佳将推出全城首创的1套17款「F」BTI（Food-sonality BTI）食物型人格盲盒公仔。

除了各项优惠，「佳蛋仔」与「百便星」亦将于4月25日下午现身大埔超级城FUSION，举行生日派对见面会。

除了美食优惠，百佳亦为粉丝们准备了极具收藏价值的纪念品。由4月21日起，百佳将推出全城首创的1套17款「F」BTI（Food-sonality BTI）食物型人格盲盒公仔。可爱的「佳蛋仔」将化身为16种不同食物性格造型，加上1款神秘的隐藏版，造型趣致。易赏钱App会员在推广期内购物满$50即可获电子印花1个，集齐5个印花便能以$38换购盲盒一个，快来测试并抽出属于你的食物型人格公仔！

为将生日的欢乐气氛推至高峰，百佳更安排了多项互动活动。「佳蛋仔」与「百便星」将于4月25日下午现身大埔超级城FUSION，举行生日派对见面会，与粉丝近距离接触。同日起，尖沙咀分店更会设置超市首创的「佳蛋仔自拍机」，提供限定相框。此外，深受欢迎的「佳蛋仔」手机八达通卡面亦已回归，让可爱的「佳蛋仔」陪伴大家日常出行，为生活「蛋」力十足！

百佳６大优惠活动详情

$1换购特大啡蛋 优惠日期： 2026年4月26日（星期六） 优惠详情： 于香港百佳及旗下门市或PNS网购购物满$150，即可以$1换购1盒6只超值牌新鲜啡蛋特大装（价值$12）。 条款细则： 限量25,000盒，换完即止。GREAT FOOD HALL及FOOD PARC除外。

「F」BTI 食物型人格盲盒公仔换购 印花派发日期： 2026年4月21日至5月21日 产品换购日期： 2026年4月21日至5月31日 换购方法： 易赏钱App会员于全线香港或澳门百佳及旗下超级市场门市或PNS网购，每购物满$50获电子印花1个，集齐5个电子印花可以优惠价$38换购公仔1个。

1.85秒大挑战 活动日期： 2026年4月25日至30日 地点： 大埔超级城FUSION 活动玩法： 为庆祝屈臣氏集团185周年及「佳蛋」2岁生日，于推广期内在指定门市买满$185，即可挑战一次。在游戏机成功按中1.85秒，即送精美礼品一份。

生日派对见面会 日期及时间： 2026年4月25日（星期六），下午2时至4时 地点： 大埔超级城FUSION 活动内容： 「佳蛋仔」及「百便星」将现身指定分店，与顾客近距离拍照互动。

佳蛋仔手机八达通卡面 优惠期： 即日起至2026年12月31日 详情： 于八达通App内免费下载两款全新「佳蛋仔&百便星-佳蛋日常」系列手机八达通卡面。

超市首创「佳蛋仔自拍机」 活动日期： 2026年4月25日起 地点： 九龙尖沙咀弥敦道74-78号文逊大厦地下（百佳超级市场） 价钱： $50/次 详情： 设有两款「佳蛋仔」限定相框，可轻松拍出玩味十足的「人生四格」照片。



（备注：所有活动详情、日期及条款以百佳超级市场官方公布为准。）