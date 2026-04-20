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铜锣湾人气自助餐Mr. Steak买一送一！人均$280起任食生蚝/蟹脚/和牛/龙虾/红酒鸭肝

饮食
更新时间：17:33 2026-04-20 HKT
发布时间：17:33 2026-04-20 HKT

位于铜锣湾世贸中心的人气自助餐餐厅Mr. Steak a la minute，向来以丰富多样的环球美食和开扬的维港景观，深受食客欢迎。餐厅最近推出限时快闪优惠，全新「法国美食节」主题晚市自助餐低至买一送一，人均只需HK$280起，即可无限品尝生蚝、雪花蟹脚、日本和牛及龙虾等高级食材，绝对是美食爱好者不容错过的盛宴！

4月21日 12:00
人气自助餐Mr. Steak｜买一送一】
>>按此预订<<

Mr. Steak自助餐全新「法国美食节」 晚市$280起豪叹法式珍馐

Mr. Steak a la minute今期自助餐主题为「法国美食节」，为飨客带来一场华丽的法式味觉之旅。除了餐厅招牌的冰镇海鲜，如鲜甜肥美的即开生蚝、肉质饱满的雪花蟹脚和爽弹龙虾外，更特别引进了一系列法式经典佳肴。头盘推介有丰腴甘香的红酒鸭肝，主菜则有充满地道风味的布根地红酒烩牛面颊，牛肉经长时间炖煮后软腍入味。其他必试菜式包括香气扑鼻的法式香草牛油焗田螺，以及集多种海鲜精华于一身的马赛风味龙虾海鲜烩。此外，自助餐更提供无限畅饮的红白酒，让您在悠闲的氛围中，完美体验法式餐饮的精髓。

母亲节限定优惠 六人同行母亲免费

为了迎接即将到来的母亲节，餐厅亦贴心推出了「母亲节限定宠爱」午市自助餐优惠。凡六人同行，其中一位母亲即可享免费优惠，折后人均低至HK$355起，最适合一家大小同行为妈妈庆祝。自助午餐的菜式同样丰富，包括鲜美的雪花蟹脚、即开生蚝、肉汁香浓的美国烧牛肉等，周末及公众假期更会加设即叫即烧美国极黑牛铁板烧，让妈妈能尽情享受一顿丰盛的大餐。在2026年5月9日及10日母亲节周末期间用餐，更可享红白酒无限任饮，为这个温馨的节日增添几分醉人气氛。


人气自助餐Mr. Steak｜买一送一】
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  • 预订日期： 2026年4月21日中午12:00至4月27日晚上23:59

  • 用餐日期： 2026年5月1日至5月31日

  • 地址： 铜锣湾告士打道280号世贸中心6楼 Mr. Steak a la minute

晚市自助餐「法国美食节」优惠：

  • 「雪花蟹脚、生蚝、美国烧牛肉及煎鸭肝」自助晚餐 (17:00 - 19:00)

    • 买一送一： 星期一至五HK$560/两位 (人均$280)；星期六、日及公众假期HK$610/两位 (人均$305)。

  • 「日本和牛、雪花蟹脚、生蚝、龙虾盛宴」自助晚餐 (19:30 - 22:00)

    • 买一送一： 星期一至四HK$670/两位 (人均$335)；星期五至日、公众假期及前夕HK$710/两位 (人均$355)。

母亲节自助午餐优惠 (2026年5月9至10日)：

  • 六人同行一人免费：

    • 5月9日：HK$2,130/六位 (人均$355)。

    • 5月10日：HK$2,430/六位 (人均$405)。

条款及细则：

  • 以上优惠不适用于2026年5月9日至10日（母亲节午餐除外）。

  • 所有价格需另收加一服务费，并于餐厅现场支付。

  • 菜单或因供应情况而有所更改，恕不另行通知。

  • 优惠名额有限，售完即止。


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