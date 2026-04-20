Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄埔$13起叹酒楼点心！逸逸居早茶优惠$17蒸饭/$33孖宝餐 网民大赞性价比高：唔驶返深圳

饮食
更新时间：16:29 2026-04-20 HKT
发布时间：16:29 2026-04-20 HKT

位于黄埔天地美食坊的逸逸居，隶属于升悦集团旗下，向来是街坊们品茗相聚的热门选择，以其亲民的价格和稳定的出品，在区内建立良好口碑。近日，这家老牌酒楼再度成为网络热话，凭借一系列震撼的早市优惠，包括多款点心低至$13，成功吸引大批食客，更有网民高呼「不用回深圳了」，赞扬其性价比极高！

黄埔逸逸居激抵早市优惠 蒸饭$17/点心$13起

有网民大赞黄埔逸逸居的点心「抵食」。 （「香港酒楼关注组」图片）
有网民大赞黄埔逸逸居的点心「抵食」。 （「香港酒楼关注组」图片）

逸逸居最近推出的早市优惠，为点心爱好者带来惊喜。优惠涵盖多款经典点心，每款仅售$13，包括港人至爱的蚝皇鲜竹卷、香煎虾米肠、陈皮牛肉球，以及口感绵密的南乳蒸猪手和原只马拉糕等。对于追求传统滋味的食客，这些选项无疑是唤醒早晨味蕾的最佳选择。除了$13的点心，早市时段的蒸饭同样吸引，每客仅售$17，款式包括经典的凤爪排骨饭、滋补的虫草花蒸鸡饭，以及惹味的咸鱼肉饼饭，份量十足，保证饱足。

$33超值孖宝餐 选择困难症救星

若想品尝更丰富的早餐组合，逸逸居的「超值孖宝粥餐」绝对是不二之选。只需$33，即可从13款点心或粥品中任选两款。选择范围极广，既有暖胃的家乡炒米粉、是日粥品，亦有足料的陈皮牛肉球、爽滑弹牙的安虾咸水角，还有经典的豉汁蒸凤爪和浓汤浸娃娃菜等。这个组合让顾客能以极优惠的价钱，一次过享受到粥品、粉面和点心，解决了「选择困难症」的烦恼，完美配搭出一顿丰盛的早餐。

网民大赞「值得推荐」

逸逸居的优惠在社交平台「香港酒楼关注组」引起广泛讨论。有网民分享自己消费约$80便能「叹到好饱」，大赞「好抵食」。帖文引来大量正面回响，不少留言指「逸逸居值得推荐」、「真平」，更有食客表示，有了如此高性价比的选择，「不用回深圳了！」

 

逸逸居（黄埔分店）优惠

  • 餐厅地址： 红磡黄埔天地美食坊（Gourmet Place）

  • 早市优惠时段：

    • 星期一至五：早上7时至中午12时

    • 星期六、日及假期：早上7时至上午11时

  • 晨早点心优惠（7:00am - 9:30am）：

    • 多款指定点心每款$13

  • 早市精选优惠：

    • 超值孖宝粥餐： $33任选两款

    • 点心拼盘： $60任选两款

    • 蒸饭： 每款$17

    • 其他点心： 设有$19、$21、$24、$27等不同价位选择

  • 条款及细则：

    • 另收加一服务费。

    • 星期六、日及假期，每款点心需加$3（晨早优惠则加$2）。

    • 优惠详情及供应时间以餐厅最新公布为准。

 

同场加映：观塘沪菜酒楼晚市7折优惠！单点小菜/点心/酒水 星期一至日都适用

 

 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
张曼玉罕现身北京「五官彻底分离」？  61岁零滤镜最新颜值惹议  两部位被指面目全非
张曼玉罕现身北京「五官彻底分离」？  61岁零滤镜最新颜值惹议  两部位被指面目全非
影视圈
9小时前
屯门一家四口轻铁齐逃票「落网」 女家长惊讶：估唔到星期日都会查飞 网民怒轰惯犯：身教做贼？！｜Juicy叮
屯门一家四口轻铁齐逃票「落网」 女家长惊讶：估唔到星期日都会查飞 网民怒轰惯犯：身教做贼？！｜Juicy叮
时事热话
7小时前
00:42
天气︱天文台：低压槽将「化身」冷锋 周四起有狂风雷暴 周五进一步降温至21°C
社会
6小时前
00:42
天气︱天文台料明起连落6日雨 低压槽、东北季候风「接力」攻港 周五、六迎降温
社会
2026-04-19 13:19 HKT
鸡蛋为何常温卖，回家却要冷藏？专家：市售鸡蛋缺「天然角质层」是关键！
鸡蛋为何常温卖，回家却要冷藏？专家：市售鸡蛋缺「天然角质层」是关键！
饮食
2026-04-19 10:00 HKT
日本东北7.5级地震，当局向岩手县发3米高海啸警报。
00:29
日本东北7.5级地震︱岩手县发3米高海啸警报 超市货架汽水狂摇︱有片
即时国际
2小时前
大棋盘︱大火聆讯添舆论压力 公务员加薪料难「加足」 行会中人：幅度或要作「让步」
大棋盘︱大火聆讯添舆论压力 公务员加薪料难「加足」 行会中人：幅度或要作「让步」
政情
9小时前
长者饮茶优惠2026｜10大酒楼/中菜厅乐悠咭折扣！$2茶位/免加一/点心放题半价
长者饮茶优惠2026｜10大酒楼/中菜厅乐悠咭折扣！$2茶位/免加一/点心放题半价
饮食
2026-04-18 17:01 HKT
「电筒大王」沈汉深长子穿父亲柜桶底逾2000万 认罪待判 原可继承上亿家财 现破产无家可归
「电筒大王」沈汉深长子穿父亲柜桶底逾2000万 认罪待判 原可继承上亿家财 现破产无家可归
社会
4小时前
屯门老牌酒家突结业！青叶海鲜酒家40年品牌失据点 龙凤礼堂、怀旧点心成绝响...
屯门老牌酒家突结业！青叶海鲜酒家40年品牌失据点 龙凤礼堂、怀旧点心成绝响...
饮食
4小时前