黄埔$13起叹酒楼点心！逸逸居早茶优惠$17蒸饭/$33孖宝餐 网民大赞性价比高：唔驶返深圳

位于黄埔天地美食坊的逸逸居，隶属于升悦集团旗下，向来是街坊们品茗相聚的热门选择，以其亲民的价格和稳定的出品，在区内建立良好口碑。近日，这家老牌酒楼再度成为网络热话，凭借一系列震撼的早市优惠，包括多款点心低至$13，成功吸引大批食客，更有网民高呼「不用回深圳了」，赞扬其性价比极高！

黄埔逸逸居激抵早市优惠 蒸饭$17/点心$13起

有网民大赞黄埔逸逸居的点心「抵食」。 （「香港酒楼关注组」图片）

逸逸居最近推出的早市优惠，为点心爱好者带来惊喜。优惠涵盖多款经典点心，每款仅售$13，包括港人至爱的蚝皇鲜竹卷、香煎虾米肠、陈皮牛肉球，以及口感绵密的南乳蒸猪手和原只马拉糕等。对于追求传统滋味的食客，这些选项无疑是唤醒早晨味蕾的最佳选择。除了$13的点心，早市时段的蒸饭同样吸引，每客仅售$17，款式包括经典的凤爪排骨饭、滋补的虫草花蒸鸡饭，以及惹味的咸鱼肉饼饭，份量十足，保证饱足。

$33超值孖宝餐 选择困难症救星

若想品尝更丰富的早餐组合，逸逸居的「超值孖宝粥餐」绝对是不二之选。只需$33，即可从13款点心或粥品中任选两款。选择范围极广，既有暖胃的家乡炒米粉、是日粥品，亦有足料的陈皮牛肉球、爽滑弹牙的安虾咸水角，还有经典的豉汁蒸凤爪和浓汤浸娃娃菜等。这个组合让顾客能以极优惠的价钱，一次过享受到粥品、粉面和点心，解决了「选择困难症」的烦恼，完美配搭出一顿丰盛的早餐。

网民大赞「值得推荐」

逸逸居的优惠在社交平台「香港酒楼关注组」引起广泛讨论。有网民分享自己消费约$80便能「叹到好饱」，大赞「好抵食」。帖文引来大量正面回响，不少留言指「逸逸居值得推荐」、「真平」，更有食客表示，有了如此高性价比的选择，「不用回深圳了！」

逸逸居（黄埔分店）优惠