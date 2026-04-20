屯门老牌酒家突结业！青叶海鲜酒家40年品牌失据点 龙凤礼堂、怀旧点心成绝响...

近年本港涌现食肆结业潮，不少老牌酒楼亦难敌时代洪流。在港屹立近40载的「青叶海鲜酒家」品牌，其屯门分店于4月19日突然无预警结业，甚具代表性的龙凤大礼堂及多款怀旧点心，从此成为屯门街坊的集体回忆。

屯门青叶海鲜酒家结业 怀旧龙凤大礼堂成绝响

位于屯门青山公路的「青叶海鲜酒家」传出结业消息。 （网上图片）

青叶海鲜酒家是老牌酒楼，设有传统龙凤礼堂。 （网上图片）

位于屯门青山公路新墟段的「青叶海鲜酒家」，昨日（4月19日）传出结业消息。青叶海鲜酒家品牌于1985年由何冬青太平绅士创立，前身为「青叶小馆」。青叶海鲜酒家原本于荃湾、佐敦、屯门及土瓜湾名有分店。屯门店以其红砖外墙及宽敞厅堂为标记，多年来专营传统粤菜、海鲜及点心，是区内家喻户晓的聚脚点。

该酒家其中一个厅堂仍保留著充满年代感的「龙凤大礼堂」设计，见证无数喜庆聚会。此外，酒家亦以供应多款坊间少见的怀旧点心闻名，例如芝麻卷、鹌鹑蛋烧卖、怀旧虾多士、炸鲜奶卷及子姜黄金皮蛋等，均是食客的共同回忆。

网民意见纷纭 「租畀人稳袋好过」

有食客慨叹，部份特色点心近年已陆续停止供应，风味大不如前。

然而，有网民于社交平台分享结业消息后，不少网民的反应却是指其「执得好」，认为酒楼「又贵又唔好食」。有熟悉情况的网民留言指出：「青叶酒家有个特色。所有铺都系自置物业。香港现在这个时势。租畀人个个月稳袋三十几万租金好过。」直言转为收租的回报可能更高。同时，亦有食客慨叹，部份特色点心如咖喱蒸土鱿及椰香蒸馒头等，近年已陆续停止供应，风味大不如前。

资料显示，该分店早年曾更换全新厨师班底，并推出「晚饭5折大优惠」等措施试图救市，惟最终仍告结业收场。《星岛头条》就此联络青叶海鲜酒家集团，截稿前未获回复。