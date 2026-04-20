麦当劳隐藏点餐技巧！1方法悭$8.5买猪柳汉堡餐 网民：2026仲有人唔知？

麦当劳隐藏点餐技巧？连锁快餐向来是市民的「粮尾之选」之一，最近有港男在社交平台发文，称早前在麦当劳等待取餐时，留意到有男顾客用1「神奇」点餐方法买猪柳汉堡餐，原本不解为何该名男士的坚持，但经网民提醒后，才发现原来可以「悭一加悭」，即看下文了解详情！

麦当劳隐藏点餐技巧！1方法悭$8.5买猪柳汉堡餐

近日，有网民在Threads发文，指早前在麦当劳等待取餐时，留意到有男顾客点餐，「佢话要猪柳蛋汉堡走蛋。」当时店员提醒他，可以直接购买猪柳汉堡餐，「但佢都仲系坚持要走蛋」。网民见状不禁感叹：「唔够胆想像佢几有钱，真系贫穷限制想像。」

帖文随即引起网友讨论，不少人提醒楼主留意两个套餐的价钱即可知道背后的原因。事实上，猪柳汉堡餐的价格为$39；猪柳蛋汉堡餐则售$30.5，若要求走蛋，即等同获得一份猪柳汉堡餐。换言之，上单时要求「猪柳蛋汉堡餐走蛋」，即可省下$8.5！

网民热议：2026仲有人唔知？

对于楼主的帖文，有不少网友表示惊讶：「2026仲有人唔知猪柳蛋汉堡平过猪柳汉堡？」、「呢样嘢十几年前已经系……」、「走蛋系平过就咁猪柳汉堡餐，我以为系常识嚟」、「连我唔食呢个餐都见过好多次啲人话猪柳蛋系平过猪柳呢件事，以为已经冇人唔知。」

有网民则分享自身经历，「以前细薯条、猪柳蛋汉堡系特价，唔想饮汽水，会叫猪柳蛋走蛋，加两包细薯条，两包细薯条系多过大薯条。」

图片及资料来源：Threads@oscar._.tch、麦当劳

文：Y



